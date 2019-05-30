Легендарная "Машина времени" выпустила новый клип (видео)

Шоу-бизнес

Легендарная группа «Машина времени», которая этим летом отмечает свое 50-летие, порадовала поклонников новой работой. Андрей Макеревич и команда выпустили новый клип «То, что всегда с тобой». Работа получилась очень символичной.

По сюжету молодой человек утром отправляется тренироваться на стадион на костылях. Несмотря на боль и трудности, он бежит вместе со всеми, но скоро понимает, что ему с ними не по пути. За происходящим с трибун наблюдают участники группы «Машина времени».

Напомним, в честь своего полувекового юбилея «Машина времени» отправилась в масштабный гастрольный тур по городам России и Казахстана. В рамках тура запланированы концерты и в Украине. Легендарные музыканты в праздничной программе собрали все свои хиты за 50-летнюю историю, а также новые песни — всего 61 композиция.

«Очень большой диапазон песен. Мы раскопали несколько песен, которые десятилетиями не играли, но, по нашим ощущениям, их хотели услышать. Мы сделали новые песни. Ну в общем, прошлись по всем годам и собрали, как нам кажется, наиболее любимые вещи», — рассказал Андрей Макаревич.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что Андрей Макаревич, который занимает четкую и справедливую позицию в войне России против Украины, жестко раскритиковал указ Путина о раздаче российских паспортов на Донбассе.

Также музыкант обрушился с критикой на любителей попасть на его концерты на халяву.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter