Будут "взрывать" новые регионы: Тымчук раскрыл циничный план Кремля в Украине

Украина

Кремль, который хочет уже в 2019 году закрыть «дорогостоящий «украинский вопрос», продолжате политику «вталкивания» так называемых «ДНР» и «ЛНР» в Украину на правах «автономии с широкими правами». Об этом в Киеве постоянно говорят представители бывшего Оппозиционного блока и, в частности, кум президента РФ Владимира Путина Виктор Медведчук.

Как считает координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук, развитие дальнейшей ситуации в контексте «автономии Донбасса» может пойти по нескольким направлениям.

Оккупированные районы Донбасса де-юре вернутся в состав Украины на правах автономии с широкими правами, но де-факто как политически, так и экономически, останутся под контролем Кремля и его спецслужб.

Это, как считает Тымчук, должно дать сигнал Западу о пересмотре и отмене антироссийских санкций и восстановлении экономического сотрудничества. При этом о Крыме все якобы забудут.

При таком варианте Киев вынужден будет финансировать как «автономию», так и восстанавливать разрушенную за годы войны инфраструктуру региона. А средствами, выделенными на восстановление Донбасса, будут полностью распоряжаться ставленники Москвы.

Кроме того, оставляя за собой контроль над уже «автономными» Донецкой и Луганской областями, Кремль продолжит усиливать свое влияние на юго-восток страны и расшатывание ситуации и насаждение идей сепаратизма в других частях Украины.

Все это вместе окончательно заблокирует интеграцию Украины в НАТО и ЕС.

Напомним, недавно Москва поменяла своего куратора по Донбассу, назначив на эту должность отозванного из Беларуси ФСБшника Михаила Бабича. В 2016 году Бабич мог стать послом России в Украине, но украинский МИД не согласился принять такую кандидатуру.

Как писали «ФАКТЫ», выдача российских паспортов жителям временно оккупированных территорий Донбасса — это продолжение раскачивания ситуации в Украине. Однако масштабное вторжение в нашу страну Кремль сейчас начинать не будет. В Москве рассчитывают на «пятую колонну», которая, как они надеются, может набрать большинство на парламентских выборах осенью.

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