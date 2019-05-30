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Создателей сериала «Чернобыль» заподозрили в плагиате на пьесу украинского драматурга
В четвертом эпизоде сериала «Чернобыль», который признали самым популярным в истории (рейтинг составляет 9,6 по 10-балльной шкале на сайте IMDB.com) обнаружили плагиат — монолог из пьесы Павла Арье «В начале и в конце времён».
В спектакле по его пьесе, поставленном в 2014 году в Театре Романа Виктюка, рассказывается о живущих в 30-километровой зоне отчуждения ЧАЭС. Сам автор утверждает, что создатели «Чернобыля» присвоили монолог бабы Фроси — одной из жителей заброшенного хутора, которая не уехала из дому после аварии на Чернобыльской АЭС.
Журналистка «Громадского» Елена Ребрик, написавшая в социальных сетях об этой ситуации, сказала, что Павел Арье был бы рад предоставить своего персонажа, но к нему никто не обратился. «Это наша история, наша жизнь, наша боль. И наших же людей не считают достойными, в отличие от культурного продукта, созданного ими. Кое-кто начал „аргументировать“: создатели писали, что „вдохновлялись“ в частности и трудом Светланы Алексиевич. Они пишут об этом, ее имя вспоминают. Конечно, потому что это Нобелевская лауреат, а не какой-нибудь украинский драматург, с ней нужно считаться. Одно скажу точно, когда вы создаете столь эпохальный продукт, который развенчивает советскую ложь и открывает людям глаза, точно не стоит создавать новую и оскорблять людей, которых вы своим фильмом должны были дать надежду на то, что правда всегда побеждает», — пишет журналист.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», канал HBO презентовал трейлер заключительной, пятой серии проекта о Чернобыле, которую назвали «Вечная память».
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