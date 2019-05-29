Сериал "Чернобыль" от HBO: смотреть трейлер 5 серии онлайн (видео)

Мир

Канал HBO презентовал трейлер заключительной, пятой серии проекта о Чернобыле, которую назвали «Вечная память». Предыдущая, четвертая серия мини-сериала «Чернобыль», называлась «Счастье всего человечества».

В этой серии Валерий, Борис и Ульяна рискуют своими жизнями и репутацией, чтобы раскрыть правду о Чернобыле.

Сама серия будет представлена зрителям в понедельник, 3 июня.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», главу правительственной комиссии по ликвидации аварии на ЧАЭС в 2016 году предложили сыграть звезде фильмов «Тор» и «Нимфоманка» Стеллану Скарсгарду, актрисе Эмили Уотсон — роль физика-ядерщика Ульяны Хомюк, а Джаредау Харрисону — ученого Валерия Легасова.

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