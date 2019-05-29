- 9:13 Очень грустно: в сети показали фото с места проведения фестиваля KaZantip в Крыму
- 8:56 Сериал "Чернобыль" от HBO: смотреть трейлер 5 серии онлайн
- 8:51 В Киеве подорвали банкомат "ПриватБанка": фото и видео с места ЧП
- 8:26 Неописуемое уродство: в сети высмеяли фото армейской одежды в России от рэпера Тимати
- 8:15 С экс-нардепа Лозинского, жестоко убившего человека, сняли судимость: что нужно знать об этом деле
- 8:00 Тельца ждут серьезные перемены, а Деву — исправление ошибок: гороскоп на неделю
- 7:58 Где смотреть онлайн «Тоттенхэм» — «Ливерпуль»: расписание трансляций финала Лиги чемпионов
- 7:51 «Провокационный шаг»: США не собираются признавать российские паспорта, выданные на Донбассе и в Крыму
- 7:31 Легкий рецепт нового модного десерта – краффина: вкусно и красиво
- 7:28 Тело сожгли в печи: подробности жуткого убийства ребенка родителями на Житомирщине
Сериал "Чернобыль" от HBO: смотреть трейлер 5 серии онлайн (видео)
Канал HBO презентовал трейлер заключительной, пятой серии проекта о Чернобыле, которую назвали «Вечная память». Предыдущая, четвертая серия мини-сериала «Чернобыль», называлась «Счастье всего человечества».
В этой серии Валерий, Борис и Ульяна рискуют своими жизнями и репутацией, чтобы раскрыть правду о Чернобыле.
Сама серия будет представлена зрителям в понедельник, 3 июня.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», главу правительственной комиссии по ликвидации аварии на ЧАЭС в 2016 году предложили сыграть звезде фильмов «Тор» и «Нимфоманка» Стеллану Скарсгарду, актрисе Эмили Уотсон — роль физика-ядерщика Ульяны Хомюк, а Джаредау Харрисону — ученого Валерия Легасова.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!