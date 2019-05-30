Украине нужны профессионалы и четкий план для победы, — Бадрак о Сенченко

Политика

Директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения/CACDS, Валентин Бадрак дал положительную оценку выходу из «Батьківщини» одного из главных соратников Юлии Тимошенко — Андрея Сенченко, считавшегося основным кандидатом на должность министра обороны от партии.

«Для меня, как и для многих других, стало неожиданным решение Андрея Сенченко выйти из „Батьківщини“. Но после встречи сегодня, состоявшейся по моему предложению, все стало ясно. Нас беспокоят одинаковые проблемы — рост рисков для Украины на фоне кадрового вакуума», — пояснил Бадрак на своей странице в Facebook.

«Мы вместе с „Силою права“ Сенченко уже работали над проектом изучения возможности создания в Украине профессиональной армии, поэтому знаю потенциал организации не понаслышке. Думаю, будут и совместные проекты с ЦИАКР, чтобы предотвратить кадровый нигилизм, создать условия для победы Украины в этой войне. А здесь нужны профессионалы и четкий план реагирования на современные вызовы. Учитывая, что почти весь Военный кабинет, образованный Сенченко, идет с ним дальше, у „Сили права“ есть все шансы стать активным участником образования силы права в государстве», — считает Бадрак.

Андрей Сенченко

Напомним, 28 мая Андрей Сенченко заявил о выходе из ВО «Батьківщина». В штабе Тимошенко Сенченко считался специалистом по оборонной тематике и стратегом по вопросам деоккупации и реинтеграции Крыма и Донбасса. Сенченко — крымчанин, в должности заместителя председателя Совета министров АР Крым в 1994 году возглавлял операцию украинских спецслужб, которая помешала РФ отделить АРК от Украины руками пророссийского политика Юрия Мешкова. Весной 2014-го Сенченко был в. и. о. заместителя главы Администрации президента Украины — добился вывода с оккупированного полуострова вооружения и военной техники ВСУ, возглавлял операцию по обмену 40 украинских военных, журналистов и общественных активистов на одного русского диверсанта. Считается организатором водной блокады Крыма.

Сенченко — председатель общественного правозащитного движения «Сила права», которое работает над международным признанием РФ как агрессора и над возмещением нанесенного российской вооруженной агрессией вреда.

Выход Андрея Сенченко из «Батьківщини» эксперты оценивают как большую потерю для Юлии Тимошенко.

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