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В России батут с детьми унесло ветром: много пострадавших (видео)
В столице республики Бурятия Улан-Удэ (Россия) произошел несчастный случай — на площадке у Дома торговли лопнул батут с прыгающими детьми. В результате ЧП пострадали пять детей, у одного из них сломана челюсть. Напомним, недавно неприятный инцидент произошел в Одессе, где женщину с ребенком зажало на надувном батуте.
Как сообщает «Ариг Ус online», батут в Улан-Удэ сначала взлетел, а уже буквально через мгновение лопнул. Под сдутой конструкцией оказалось сразу несколько детей.
Пострадавшие пять детей в возрасте от четырех до шести лет доставлены в больницы города. Состояние троих, находящихся в реанимации, тяжелое.
Издание пишет, что после инцидента ответственные за работу батута скрылись с места ЧП.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о ЧП в оккупированном Крыму, где в море начал улетать воздушный шар, в корзине которого находился лишь один ребенок. Также писали о смертельном случае в Бершади Винницкой области, где 9-летнюю девочку на детской площадке ударило по голове качелями.
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Одесса. Привоз. Беседуют два приятеля: — Моня, а вот ты в армии служил? — Нет, Лева, не служил… Не взяли меня. — А шо так? По болезни? — Та не! Найти не смогли.