- 15:46 Разбивали окна поездов и железнодорожные светофоры: под Киевом поймали дерзких подростков-хулиганов
- 15:38 Причастен к убийству и торговле оружием: кто такой Игорь Пирожок из «Правого сектора», которого задержала ФСБ
- 15:32 Тренер Месси серьезно пострадал в ДТП на Мальорке
- 15:28 В Киеве до середины мая частично перекрыли проспект Палладина
- 15:24 Под Винницей ребенок погиб на детской площадке на глазах у матери: подробности трагедии
- 15:24 В электричке под Киевом изнасиловали 14-летнюю девочку
- 15:22 Забравшийся в электрощитовую подросток чудом выжил, но обесточил пол-Запорожья
- 15:15 "Укрзалізниця" снова увеличила число поездов на праздники: направления и даты
- 15:04 В России заявили о задержании члена "Правого сектора": что известно на данный момент
- 15:02 В метро Киева из-за драки пассажиров задержали поезда
Под Винницей ребенок погиб на детской площадке на глазах у матери: подробности трагедии
В реанимационном отделении Бершадской больницы (город Бершадь, Винницкая область) умерла 9-летняя девочка, которую на детской площадке ударило по голове качелями. Ранее сообщалось, что в Чорткове Тернопольской области в электрощитовой от удара током погиб ребенок.
Как сообщает «33 канал», ЧП произошло в понедельник, 8 апреля. Девочку доставили в больницу в тяжелом состоянии с открытой черепно-мозговой травмой. Она умерла во время оказания медицинской помощи.
Трагедия произошла в тот момент, когда ребенок упал с качелей, а когда она попыталась подняться, то получила удар по голове. Сообщается, что ее мать вместе с другим ребенком находилась рядом. «Полицией начато уголовное производство по ст. 115 УК Украины с пометкой «несчастный случай», — уточняют журналисты.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Запорожье, в результате взрыва гранаты погиб 13-летний подросток. Школьник нашел взрывоопасный предмет, поднял его, а потом бросил на землю.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Люся, а ты встречала в своей жизни такого мужчину, от одного прикосновения которого тебя бросало в дрожь? — Конечно! Буквально вчера я была на приеме у стоматолога…