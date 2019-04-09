Происшествия

Под Винницей ребенок погиб на детской площадке на глазах у матери: подробности трагедии

В реанимационном отделении Бершадской больницы (город Бершадь, Винницкая область) умерла 9-летняя девочка, которую на детской площадке ударило по голове качелями. Ранее сообщалось, что в Чорткове Тернопольской области в электрощитовой от удара током погиб ребенок.

Как сообщает «33 канал», ЧП произошло в понедельник, 8 апреля. Девочку доставили в больницу в тяжелом состоянии с открытой черепно-мозговой травмой. Она умерла во время оказания медицинской помощи.

Трагедия произошла в тот момент, когда ребенок упал с качелей, а когда она попыталась подняться, то получила удар по голове. Сообщается, что ее мать вместе с другим ребенком находилась рядом. «Полицией начато уголовное производство по ст. 115 УК Украины с пометкой «несчастный случай», — уточняют журналисты.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Запорожье, в результате взрыва гранаты погиб 13-летний подросток. Школьник нашел взрывоопасный предмет, поднял его, а потом бросил на землю.



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