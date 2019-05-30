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"Да здравствует Советский союз!": скандальной Скабеевой померещилось общее гражданство для Украины и России
Депутат российской Госдумы, известный украинофоб Константин Затулин заговорил об объединении Украины и России в единое государственное формирование. Его идея нашла поддержку у скандальной кремлевской пропагандистки Ольги Скабеевой.
Она отметила, что таким образом будет возрожден СССР. Бредовая дискуссия в очередной раз возникла в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» при обсуждении выдачи на оккупированном Донбассе паспортов страны-агрессора и реакции на это Украины.
«Если президент Зеленский это воспринял как какой-то личный вызов, ну, он об этом сказал: „Мы будем выдавать украинское гражданство“. Ну, ради Бога! На это отреагировал наш президент — мы все получим тогда украинское, они все получат тогда российское, и в такой форме восстановится общее гражданское пространство», — высказался Затулин.
Его мысль тут же подхватила скандальная Скабеева, которая выкрикнула: «Да здравствует Советский союз!».
Как писали «ФАКТЫ», ранее Скабеева вместе со своим мужем подарили главе ЛДПР Владимиру Жириновскому торт в форме Украины.
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