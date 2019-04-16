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- 18:22 Пожар в соборе Парижской Богоматери: сеть разгневал поступок пропагандистки Скабеевой
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Пожар в соборе Парижской Богоматери: сеть разгневал поступок пропагандистки Скабеевой
Скандальная российская пропагандистка Ольга Скабеева, получившая прозвище «сливной бачок», со скорбным лицом «засветилась» в Париже. Телеведущая программы «60 минут» вместе с еще двумя российскими журналистами вела репортаж с острова Сите, где находится пострадавший от пожара собор Парижской Богоматери. Фото в Twitter опубликовал пользователь с ником «Недруги за бугром» с вопросам: «Кто-нибудь помнит, чтобы Скабеева так же оперативно вылетала на место взрыва в Магнитогорске?»
В соцсети поддержали замечание о неискренности россиян.
«На самом деле российская пропаганда рада трагедии в Париже. Скабеева и компания #60минут прилетели на место трагедии не ради слов соболезнования, а для того чтобы поплясать на пепелище», — пишет KONEV.
Другие комментарии звучат также в одном ключе:
«Омерзительное зрелище!!! И полный бред!!!»
«Как это чмо пускают? Гадина уже там».
«Командировочные в евро или в рублях — большая разница!»
«В Магниторске ни Louis Vuitton, ни Fendi — нафиг туда срываться».
«Хм, какие в Европе все толерантные, я б давно визу отозвал у неё».
«На родной земле такое горе, ее можно понять».
«Какие же они все втроём мерзкие!»
«Сливной бачок Скабеева — этим всё сказано».
«Она ещё три дня назад фотки с Парижа выставляла».
«В Магнитогорске дело было в новый год, да и лететь далеко в холод, а тут Париж рядышком, красивенько и удобненько».
«Состроит скорбящую тяпку и будет втираться в доверие».
Как сообщали «ФАКТЫ», ранее Скабеева вызывалась на роль «независимого» модератора в дебатах Порошенко и Зеленского. А также угрожала въехать в Киев на танке.
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