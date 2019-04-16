Пожар в соборе Парижской Богоматери: сеть разгневал поступок пропагандистки Скабеевой

Мир

Скандальная российская пропагандистка Ольга Скабеева, получившая прозвище «сливной бачок», со скорбным лицом «засветилась» в Париже. Телеведущая программы «60 минут» вместе с еще двумя российскими журналистами вела репортаж с острова Сите, где находится пострадавший от пожара собор Парижской Богоматери. Фото в Twitter опубликовал пользователь с ником «Недруги за бугром» с вопросам: «Кто-нибудь помнит, чтобы Скабеева так же оперативно вылетала на место взрыва в Магнитогорске?»

В соцсети поддержали замечание о неискренности россиян.

«На самом деле российская пропаганда рада трагедии в Париже. Скабеева и компания #60минут прилетели на место трагедии не ради слов соболезнования, а для того чтобы поплясать на пепелище», — пишет KONEV.

Другие комментарии звучат также в одном ключе:

«Омерзительное зрелище!!! И полный бред!!!»

«Как это чмо пускают? Гадина уже там».

«Командировочные в евро или в рублях — большая разница!»

«В Магниторске ни Louis Vuitton, ни Fendi — нафиг туда срываться».

«Хм, какие в Европе все толерантные, я б давно визу отозвал у неё».

«На родной земле такое горе, ее можно понять».

«Какие же они все втроём мерзкие!»

«Сливной бачок Скабеева — этим всё сказано».

«Она ещё три дня назад фотки с Парижа выставляла».

«В Магнитогорске дело было в новый год, да и лететь далеко в холод, а тут Париж рядышком, красивенько и удобненько».

«Состроит скорбящую тяпку и будет втираться в доверие».

Как сообщали «ФАКТЫ», ранее Скабеева вызывалась на роль «независимого» модератора в дебатах Порошенко и Зеленского. А также угрожала въехать в Киев на танке.

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