Общество

В Украину вернулись моряки с задержанного в Египте судна Sea Shark

В ночь на четверг, 30 мая, на родину возвратились 17 украинских моряков с задержанного военно-морскими силами Египта судна Sea Shark. Наших соотечественников насильно удерживали якобы за незаконное пересечение территориальных вод Египта. В международном аэропорту «Одесса» мореходов встречали родные, друзья, представители ряда организаций, участвовавших в их освобождении.

Моряки летели «транзитом» и прибыли рейсом из Стамбула. Пограничники Одесского отряда оперативно выполнили все необходимые формальности, организовав выделенный коридор.

Моряки рассказали, что египтяне оказывали на них сильное психологическое давление, не кормили и даже угрожали оружием. Освободить из заточения их удалось благодаря активным действиям украинских дипломатов.

По словам заместителя директора департамента — начальника управления консульского обеспечения Министерства иностранных дел Украины Василия Кирилича, в настоящее время из Египта вернулись все 17 украинцев из числа членов экипажа указанного судна.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что украинские моряки с захваченного в Египте судна возвращаются на родину.



Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter