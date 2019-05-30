26.61 / 26.92 29.54 / 30.01
Киев: +25
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Общество

В Украину вернулись моряки с задержанного в Египте судна Sea Shark

13:22 30 мая 2019 34
танкер Sea Shark
Александр ЛЕВИТ, «ФАКТЫ» (Одесса)

В ночь на четверг, 30 мая, на родину возвратились 17 украинских моряков с задержанного военно-морскими силами Египта судна Sea Shark. Наших соотечественников насильно удерживали якобы за незаконное пересечение территориальных вод Египта. В международном аэропорту «Одесса» мореходов встречали родные, друзья, представители ряда организаций, участвовавших в их освобождении.

Моряки летели «транзитом» и прибыли рейсом из Стамбула. Пограничники Одесского отряда оперативно выполнили все необходимые формальности, организовав выделенный коридор.

Моряки рассказали, что египтяне оказывали на них сильное психологическое давление, не кормили и даже угрожали оружием. Освободить из заточения их удалось благодаря активным действиям украинских дипломатов.

По словам заместителя директора департамента — начальника управления консульского обеспечения Министерства иностранных дел Украины Василия Кирилича, в настоящее время из Египта вернулись все 17 украинцев из числа членов экипажа указанного судна.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что украинские моряки с захваченного в Египте судна возвращаются на родину.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины