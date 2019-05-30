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- 13:22 В Украину вернулись моряки с задержанного в Египте судна Sea Shark
В Украину вернулись моряки с задержанного в Египте судна Sea Shark
В ночь на четверг, 30 мая, на родину возвратились 17 украинских моряков с задержанного военно-морскими силами Египта судна Sea Shark. Наших соотечественников насильно удерживали якобы за незаконное пересечение территориальных вод Египта. В международном аэропорту «Одесса» мореходов встречали родные, друзья, представители ряда организаций, участвовавших в их освобождении.
Моряки летели «транзитом» и прибыли рейсом из Стамбула. Пограничники Одесского отряда оперативно выполнили все необходимые формальности, организовав выделенный коридор.
Моряки рассказали, что египтяне оказывали на них сильное психологическое давление, не кормили и даже угрожали оружием. Освободить из заточения их удалось благодаря активным действиям украинских дипломатов.
По словам заместителя директора департамента — начальника управления консульского обеспечения Министерства иностранных дел Украины Василия Кирилича, в настоящее время из Египта вернулись все 17 украинцев из числа членов экипажа указанного судна.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что украинские моряки с захваченного в Египте судна возвращаются на родину.
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