Зеленский просит Раду уволить Климкина, Полторака и Грицака

Украина

В четверг, 30 мая, в Верховную Раду Украины поступило представление на увольнение написавших заявление об отставке министров иностранных дел Павла Климкина и обороны Степана Полторака, а также главы СБУ Василия Грицака.

Сообщается, что это представление подготовлено «на основании Конституции и соответствующих законов Украины» и что президент «настаивает на неотложном рассмотрении этого вопроса». Известно, что кандидатуры на посты руководителей МИДа, Минобороны и СБУ выносит на рассмотрение именно глава государства.

Также сообщается, что в Администрации президента готовятся материалы об освобождении Юрия Луценко с должности Генерального прокурора Украины, хотя ранее лидер партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков заявлял, что Владимир Зеленский не намерен предлагать действующему парламенту увольнять Луценко. Он, в частности, заявлял, что такой шаг был бы неразумным, так как Рада уже отказалась поддержать законодательные инициативы президента.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», у Зеленского заявляли, что своих должности не сохранят ни Степан Полторак, ни Павел Климкин, а также напоминали позицию президента о том, что «генеральный прокурор должен быть другим».

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