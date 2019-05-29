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Зеленский не будет просить Раду уволить Луценко: названа причина
Президент Украины Владимир Зеленский не намерен предлагать действующей Верховной Раде уволить генерального прокурора Украины Юрия Луценко. Как заявил в эфире телеканала 112 Украина лидер партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков, такой шаг был бы неразумным, так как Рада уже отказалась поддержать законодательные инициативы президента.
При этом он спрогнозировал, что в случае внесения представления на увольнение Луценко в Раде депутаты начнут на этом пиариться перед досрочными выборами.
«Глядя на то, как Рада проголосовала другие обращения президента, мы прекрасно понимаем, что будет происходить дальше. Были отдельные депутаты и отдельные политические силы, которые в полном объеме или частично выполнили те обещания, которые открыто давали президенту в рамках состоявшихся в АП (консультаций. Ред). А большая часть сделала все более привычно — проголосовали и попытались на этом попиариться. Устраивать дополнительные шоу, связанные с отставкой — я не думаю, что это будет правильно», — заявил Разумков.
Ранее Разумков заявил, что избранный президент предложит парламенту новую кандидатуру на пост генерального прокурора. При этом он напомнил, что позиция Зеленского состоит в том, что «генеральный прокурор должен быть другим».
Тем временем Юрий Луценко инициировал длительный заочный процесс по делу о расстрелах на Евромайдане.
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