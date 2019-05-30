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Происшествия

Крушение вертолета в Ровенской области: появились фото погибших военных

14:39 30 мая 2019 101
Авария МИ-8
Инф. «ФАКТОВ»

В Сухопутных войсках ВСУ показали фотографии военнослужащих, погибших во время крушения вертолета Ми-8 в районе населенного пункта Сестрятин в Радивиловском районе Ровенской области.

Во время катастрофы погибли четверо военных: командир экипажа — командир 16-й отдельной бригады армейской авиации Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины (г. Броды Львовской области) полковник Мазепа Игорь Ярославович; летчик-штурман старший лейтенант Попенко Владислав Валерьевич; бортовой авиационный техник-инструктор капитан Романюк Василий Миронович; бортовой авиационный техник старший лейтенант Дацюк Павел Юрьевич.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», среди версий причины аварии вертолета Ми-8 — техническая неисправность, некачественное топливо, некачественная подготовка к проведению полетов.

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