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Политика

Крушение Ми-8 в Ровенской области: названы возможные причины трагедии

13:43 30 мая 2019 97
место крушения МИ-8
Инф. «ФАКТОВ»

Причинами крушения вертолета Ми-8, который выполнял учебно-тренировочный полет в Ровенской области, могут быть техническая неисправность, некачественное топливо, некачественная подготовка к проведению полетов. Все эти версии отрабатываются в ходе досудебного расследования. Об этом на брифинге во Львове заявил начальник управления военной прокуратуры Западного региона Украины Юрий Табака.

Напомним, 29 мая во время учебно-тренировочного полета у села Сестрятин Радивиловского района Ровенской области разбился вертолет Ми-8. Вертолет упал в лесополосе примерно в трех километрах от упомянутого села.

В результате авиакатастрофы погибли четверо военнослужащих из состава 16-й отдельной бригады армейской авиации Сухопутных войск ВСУ, которая дислоцируется в Бродах Львовской области.

Президент Владимир Зеленский поручил начальнику Генерального штаба Руслану Хомчак взять под личный контроль расследование.

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