Зверское убийство ребенка под Житомиром: родителей сожженной девочки взяли под стражу

Происшествия

В Житомире суд отправил под стражу на 60 суток мужа и жену, подозреваемых в убийстве 5-летней дочки, тело которой они сожгли.

Как сообщают в отделе коммуникаций полиции Житомирской области, Королёвский районный суд отправил 41-летнюю женщину и ее 50-летнего супруга за решетку без права выйти под залог.

Напомним, что 5-летняя Даринка одно время проживала в приемной семье, однако решением суда ее вернули биологическим родителям. Кстати, последние были лишены родительских прав на двух старших детей. Когда полицейские пришли в дом, мать убитой девочки пыталась выдать за Даринку своего сына, одев на него девчачьи вещи.

Эксклюзивный материал об этом преступлении читайте на сайте «ФАКТОВ»: «Тело сожгли в печи: подробности жуткого убийства ребенка родителями на Житомирщине».

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