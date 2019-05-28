Тело сожгли в печи: подробности жуткого убийства пятилетней девочки родителями на Житомирщине (фото)

Происшествия

В Житомирской области родители убили и сожгли в печи свою пятилетнюю дочку. После того, как 27 мая в полицию поступила информация о возможном убийстве девочки, правоохранители пришли к ее родителям. 41-летняя мама заявила, что с ее дочерью все в порядке, и показала ребенка, одетого в девчачьи вещи. Но оказалось, что это ее сын, которого она пыталась выдать за пропавшую дочь. А вот Даши (так звали девочку) нигде не было.

Позже, как сообщили в полиции, мать Даши призналась, что девочку убили. Она рассказала, что еще в августе 2018 года (!) ее сожитель во время ссоры толкнул ребенка. Девочка упала, ударилась головой и потеряла сознание. «После неудачных попыток сделать ей искусственное дыхание сожитель женщины разжег в печи огонь и сжег тело девочки, а кости вынес на улицу», — сказано в сообщении областного управления полиции Житомирской области.

Самое ужасное, что трагедию можно было предотвратить. Ведь в 2015 году девочку отобрали у неблагополучных родителей. Даша оказалась в доме семейного типа. Но потом вновь объявились ее биологические родители и заявили, что хотят вернуть дочь. Несмотря на то что родная мать Даши вместе с сожителем продолжали злоупотреблять алкоголем и вести асоциальный образ жизни, Житомирский апелляционный суд в 2018 году почему-то стал на их сторону. В апреле 2018 года маленькую Дашу вернули биологическим родителям. А уже через четыре месяца они ее убили.

«ФАКТАМ» удалось связаться с приемной мамой Даши Наталией Коберник, с которой девочка прожила три года. Наталья Коберник с мужем создали дом семейного типа в селе Ивановка Житомирского района и сейчас воспитывают восьмерых детей. Даша оказалась единственным ребенком, у которого были проблемы со здоровьем. По словам Натальи, у девочка страдала врожденным правосторонним параличом Эрба и диплегией верхних конечностей (подвид ДЦП). Когда Наталия с мужем взяли ее в семью, Даша даже не могла сидеть.

— Я считаю Дашу своей дочкой, — расплакалась Наталья Коберник во время разговора с корреспондентом «ФАКТОВ». — Она называла меня мамой… Мы с мужем, как могли, боролись за этого ребенка. У нас Дашу забрали 12 апреля 2018 года. А уже в августе эти изверги, оказывается, ее убили. Последние девять месяцев никто не знал, где Даша и что с ней происходит. Хотя соцслужбы обязаны были это контролировать. Они должны регулярно приходить в неблагополучную семью и проверять, все ли с ребенком в порядке. Когда я им звонила, соцработники говорили: «Не волнуйтесь, мы все проверяем, держим на контроле. Родители не пьют, ребенок развивается». Но оказалось, что они меня обманывали. Наверное, говорили так, чтобы я успокоилась и не поднимала шума.

В январе 2019 года неожиданно выяснилось, что Дашу уже несколько месяцев не видел ни один социальный работник. Представители соцслужбы из Овручского района трижды приходили в эту семью и ни разу не видели ребенка. «Как это так? — спрашивала я. — А если они ее убили?!» «Наталья Анатольевна, что вы такое говорите», — отвечали мне соцработники. — Кто мог ее убить?" А оказалось, нашей Дашеньки в тот момент уже действительно не было в живых…

Наталия Коберник говорит, что забрала Дашу из больницы, когда девочке было полтора года. Даша попала в больницу со страшными побоями.

— Она вся была синяя, на ней не было живого места, — говорит Наталия Коберник. — Ее били родители. Я узнала о Даше от начальника Службы по делам детей в Житомире. Чиновница сказала мне, что есть девочка, которой сейчас ищут приемную семью. Это было в мае 2015 года. Оказалось, еще в октябре 2014-го Дашу забрали у родителей. Те были пьяные. А девочка была так избита, что даже не могла сидеть.

Семь месяцев Даша жила в больнице. Ее судьбой никто не интересовался, а родители продолжали вести прежний образ жизни. В результате Даше дали статус ребенка, лишенного родительской опеки. Но ее мать при этом родительских прав не лишили — это должен был быть уже следующий этап.

Как только я увидела Дашу, сразу поняла, что мы ее заберем. Диагнозы меня не пугали, хотя до нее у нас не было деток с подобными проблемами со здоровьем. Медсестра говорила, что Даша ни к кому не идет на руки. А ко мне она сразу протянула ручки и сказала: «Мама».

В свои полтора годика она весила всего семь килограммов. Это был истощенный больной ребенок. Мы сразу начали с ней работать. Стали водить ее по всем специалистам, прошли 12 курсов реабилитации. И добились хорошего результата. Разработали Даше ручку, она уже могла брать этой рукой предметы. В нашей семье Даша росла в любви и заботе.

— Когда биологические родители Даши захотели ее вернуть?

— Они объявились через полтора года после того, как мы ее забрали. Сначала пришла ее родная бабушка. Сказала, что хочет увидеть внучку. Мы не препятствовали. Бабушка рассказала, что ее дочку (мать Даши) постоянно избивал сожитель, издевался, ломал ей руки. Бил, и когда та была беременна. Кстати, поэтому Дашенька и родилась с параличом. У матери Даши было еще двое детей, но их у нее забрали, а ее саму лишили родительских прав.

Сначала к нам приехала только бабушка. Следующий раз она привезла и дочку — маму Даши, а потом и ее сожителя. На этих людей было больно смотреть. Сразу стало понятно, кто они и что из себя представляют. Дашенька их боялась. Я понимала, что эти встречи только травмируют ребенка. Но как только попыталась что-то об этом сказать, в ситуацию вмешались незнакомые люди, которые назвали себя активистами.

Эти люди стали кричать, что я плохая приемная мать, если не даю Даше видеться с ее биологической матерью. Потом именно эти «активисты» помогли матери Даши подать в суд и вернуть ребенка. Когда стало понятно, что биологические родители хотят забрать Дашу, представители соцслужб наконец подали в суд, чтобы лишить эту женщину родительских прав. Не понимаю, что им мешало сделать это раньше. А тут получилось, что мать Даши сама подала иск, чтобы вернуть ребенка. И Житомирский областной апелляционный суд почему-то стал на ее сторону.

Суд постановил вернуть ребенка биологическим родителям. Больную девочку, которая только-только начала восстанавливаться, решили вернуть родителям-алкоголикам, которым нужно было только детское пособие.

Наталия уверена, что у «активистов», которые помогали неблагополучной семье вернуть ребенка, были свои мотивы.

— Для них история с ребенком была только поводом, — говорит Наталия. - Этим людям (или тем, кто за ними стоит) нужна наша земля. Место, где мы сейчас живем, — для многих лакомый кусочек. Здесь хорошая и дорогая земля. Нам с мужем не раз намекали, что мы должны отсюда выселиться. А когда «активисты» после решения суда пришли забирать у нас ребенка, они выламывали в нашем доме двери и окна и кричали, чтобы мы отсюда убирались.

Конечно, мы продолжали бороться за Дашеньку. У нас до сих пор идут суды. Вот только самой Даши уже нет в живых…

О сомнительных «активистах», с подачи которых девочка попала в руки к родителям-извергам, уже говорят и в полиции.

— Эта ужасная ситуация стала возможной из-за вмешательства в судьбу погибшей девочки так называемых активистов из областного центра, которые сопровождали судебные процессы и всячески влияли, чтобы забрать ребенка из приемной семьи (где она жила в нормальных условиях) и таки «помогли» вернуть девочку неблагополучным биологическим родителям, — сказал замначальника Житомирского областного управления полиции Александр Радченко.

Сейчас мать девочки и ее сожитель задержаны. Уголовное производство открыто по статье «Умышленное убийство». «ФАКТЫ» будут следить за развитием событий.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Ивано-Франковске 23-летняя мать задушила двухмесячного младенца и сожгла его тело.

Не менее страшный случай произошел в ноябре прошлого года в Одессе, где мать убила своего четырехлетнего ребенка.

Кроме того, «ФАКТЫ» подробно рассказывали о деле киевлянки Владиславы Трохимчук, которая уморила голодом годовалого сына.

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