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Под Житомиром родители убили и сожгли в печи 5-летнюю дочь (фото)
В Житомирской области родители убили 5-летнюю девочку, а ее тело сожгли. Ранее в столичном супермаркете неадекватный мужчина напал на ребенка и попытался свернуть ему шею.
Об этом сообщил начальник Главного управления Нацполиции Житомирской области Вячеслав Печененко. По его словам, информация о возможном убийстве в одном из сел Овручского района поступила правоохранителям в понедельник, 27 мая. «Во время проверки мать пыталась выдать сына за пропавшую дочь, одев его в девчачьи вещи. Разобраться полицейским помогла община села. Люди четко указали, что это не Даринка. И под давлением этих свидетельств — еще одно страшное признание … Полиция начала уголовное производство по факту убийства малолетнего ребенка», — написал он в социальных сетях.
По словам Вячеслава Печененко, «усилиями горе-активистов» маленькую Дарину около года назад забрали из приемной семьи и вернули биологическим родителям. Последних, кстати, лишили родительских прав на двоих детей из-за злоупотребления алкоголем.
«Пока приемные родители пытались через высшие судебные инстанции обжаловать решения местных судов и вернуть ребенка, 5-летняя Дарина бесследно исчезла. За чуть более года ее пребывания в биологической семье, ни приемной матери, ни даже комиссиям, которые приезжали для проверки условий проживания, не удалось проведать девочку», — пишет руководитель областного главка полиции и добавляет: «У полиции есть все основания полагать, что биологические родители ее убили. Циничности и ужаса этой ситуации придает тот факт, что тело мертвого ребенка эти нелюди сожгли в печи, а останки вынесли». Сейчас биологические родители убитого ребенка взяты под стражу.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Ивано-Франковской области 23-летняя мать убила и сожгла своего ребенка. По одной из версий, малыш плакал и не давал женщине уснуть. Убив ребенка, горе-мать отнесла тело в лес и дважды попыталась сжечь его. Обгоревшие останки она спрятала под хворостом.
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