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В Крыму задержали правозащитницу Лутфие Зудиеву
В Крыму оккупанты задержали известную крымскотатарскую правозащитницу. Лутфие Зудиеву перехватили силовики, когда она возвращалась домой с рынка в Джанкое.
Сейчас задержанную повезли в Симферополь. Зудиевой инкриминируют ношение запрещенной атрибутики и символики. По этой статье правозащитнице грозит административный арест.
Лутфие Зудиева является активным участником инициативы «Крымская солидарность». Это объединение помогает семьям крымских татар, которых на полуострове подвергают гонениям. Также Зудиева участвовала в помощи военнопленным украинским морякам, захваченным россиянами в Черном море.
«До сегодняшнего дня оккупанты не задерживали женщин. Сегодня перестали играться в путинское джентльменство. Задержали Лутфие Зудиеву. Именно благодаря Лутфие мы тут на материке в любое время можем узнать, кого задержали, кого увезли, где содержат. Лутфие — глаза и сердце свободного Крыма на оккупированном полуострове», — отмечает блогер Осман Пашаев.
Напомним, после аннексии Крыма на крымскотатарскую общину полуострова начались гонения: их задерживают под надуманными предлогами, обыскивают дома. А в Севастополе разбили памятник погибшим в войне крымским татарам.
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