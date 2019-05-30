Канцлером Австрии впервые в истории страны назначена женщина

Мир

В четверг, 30 мая, президент Австрии Александр Ван дер Беллен заявил, что определился с кандидатурой временного федерального канцлера. Правительство страны вместо Себастьяна Курца возглавит Бригитте Бирляйн (на фото в заголовке). Она будет руководить кабмином до сентября, когда в Австрии пройдут досрочные парламентские выборы.

Как уже сообщали «ФАКТЫ», Курц был отправлен в отставку вместе со своим кабинетом, после того как парламент Австрии впервые в послевоенной истории страны выразил вотум недоверия федеральному канцлеру. Политический кризис в стране возник внезапно. Было обнародовано видео тайной встречи двух лидеров Австрийской партии свободы с «российской бизнес-леди» на Ибице в 2017 году. Хайнц-Кристиан Штрахе обсуждал с ней возможность секретного финансирования АПС, причем политика нисколько не смутило, что эта сделка нарушает австрийские законы. Также его не смутило и то, что деньги, которые «россиянка» предлагала инвестировать в АПС, явно были грязными.

Австрийская партия свободы вошла в правящую коалицию после выборов 2017 года. Штрахе занял пост вице-канцлера. Скандальное видео вынудило Курца разорвать коалиционное соглашение с АПС, а самого Штрахе отправить в отставку. Однако этим воспользовалась оппозиция, которая тут же организовала голосование по вопросу доверия правительству. Курцу тоже пришлось сложить с себя полномочия канцлера.

Госпожа Бирляйн станет первой женщиной в истории Австрии, которая будет руководить кабинетом министров. В настоящее время она является председателем Конституционного суда. В этом году ей исполняется 70 лет. Ван дер Беллен подчеркнул, что перевод Бирляйн на новую работу состоится в ближайшее время.

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