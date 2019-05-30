Из-за аварии Железнодорожное шоссе в Киеве стало рекой (видео)

Происшествия

В четверг, 30 мая, из-за порыва трубопровода вода залила Железнодорожное шоссе. Об этом сообщает «Киев Оперативный» и публикует в Facebook видео. Ранее в центре Киева из-за прорыва трубы по улице текла настоящая река горячей воды.

Повреждение трубопровода диаметром 1200 мм ул. Железнодорожное шоссе, 2 обнаружили, когда коммунальщики проводили гидравлические испытания на ТЭЦ-5. Этот трубопровод был введен в эксплуатацию еще в 1974 году. По информации ресурса, в результате ЧП никто не пострадал.

На данный момент повреждение локализовано. На месте работают аварийно-восстановительные бригады и задействована спецтехника для очистки территории от песка и щебня, чтобы в дальнейшем начать ремонтные работы.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о подобных ЧП в центре Киева, где произошел масштабный порыв теплотрассы, а также в Сумах, где прорыв коллектора диаметром 600 мм на территории рынка повлек провал торгового киоска.

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