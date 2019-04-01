27.11 / 27.37 30.43 / 30.88
Киев: +7
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Кипятком залило всю улицу: в Киеве произошло масштабное ЧП (видео)

12:56 1 апреля 2019 13
Прорыв трубы в Киеве
Инф. «ФАКТОВ»

В центре Киева из-за прорыва трубы по улице течет настоящая река горячей воды. По некоторым данным, ЧП произошло в районе Института физкультуры, что на улице Деловой (в районе станции метро «Олимпийская»). Ранее сообщалось, что в Сумах прорыв коллектора диаметром 600 мм на территории рынка повлек провал торгового киоска.

«Для тех, кто только проснулся и еще не успел выпить чашку чая. Течет целебная водица где-то из Инфиза, а может быть и выше», — говорится в комментарии к видео, которое на своей страничке в Facebook выложил ресурс «Киев Оперативный».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в начале года в Бердянске из-за прорыва коллектора произошла масштабная авария, оставившая десятки тысячи жителей города без воды. Чтобы не допустить слив нечистот в Азовское море, более 50 тысячам горожан отключили воду, в городе были закрыты детские и учебные заведения, а также больница.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Анекдот от «ФАКТОВ»

Исаак Соломонович был в прекрасной спортивной форме. Правда, она... не застегивалась у него на животе.

Киев
+7

Ветер: 6 м/с  C
Давление: 751 мм

Погода в других городах
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины