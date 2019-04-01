- 13:01 У Зеленского празднуют, у Порошенко ждут второй тур: что пишут в соцсетях о выборах в Украине
- 12:56 Актерство не приносит денег: Дмитрий Ступка сменил профессию
- 12:56 Кипятком залило всю улицу: в Киеве произошло масштабное ЧП
- 12:50 "Победобесие на марше": сеть шокировали фото детских "праздников" в Крыму
- 12:44 На пожаре под Черниговом жестоко избили спасателей
- 12:39 Лукашенко сделал важное заявление о войне на Донбассе
- 12:37 Хотел убить три тысячи человек: 20 лет назад огласили приговор самому кровавому маньяку Украины
- 12:30 В Киеве объявили штормовое предупреждение
- 12:22 Уплатил все налоги: у Порошенко заявляют о прозрачном финансировании избирательной кампании
- 12:19 Форвард «Реала» Бензема установил достижение, не покорившееся ни Криштиану Роналду, ни Месси
Кипятком залило всю улицу: в Киеве произошло масштабное ЧП (видео)
В центре Киева из-за прорыва трубы по улице течет настоящая река горячей воды. По некоторым данным, ЧП произошло в районе Института физкультуры, что на улице Деловой (в районе станции метро «Олимпийская»). Ранее сообщалось, что в Сумах прорыв коллектора диаметром 600 мм на территории рынка повлек провал торгового киоска.
«Для тех, кто только проснулся и еще не успел выпить чашку чая. Течет целебная водица где-то из Инфиза, а может быть и выше», — говорится в комментарии к видео, которое на своей страничке в Facebook выложил ресурс «Киев Оперативный».
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в начале года в Бердянске из-за прорыва коллектора произошла масштабная авария, оставившая десятки тысячи жителей города без воды. Чтобы не допустить слив нечистот в Азовское море, более 50 тысячам горожан отключили воду, в городе были закрыты детские и учебные заведения, а также больница.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Исаак Соломонович был в прекрасной спортивной форме. Правда, она... не застегивалась у него на животе.