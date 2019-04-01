Кипятком залило всю улицу: в Киеве произошло масштабное ЧП (видео)

Происшествия

В центре Киева из-за прорыва трубы по улице течет настоящая река горячей воды. По некоторым данным, ЧП произошло в районе Института физкультуры, что на улице Деловой (в районе станции метро «Олимпийская»). Ранее сообщалось, что в Сумах прорыв коллектора диаметром 600 мм на территории рынка повлек провал торгового киоска.

«Для тех, кто только проснулся и еще не успел выпить чашку чая. Течет целебная водица где-то из Инфиза, а может быть и выше», — говорится в комментарии к видео, которое на своей страничке в Facebook выложил ресурс «Киев Оперативный».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в начале года в Бердянске из-за прорыва коллектора произошла масштабная авария, оставившая десятки тысячи жителей города без воды. Чтобы не допустить слив нечистот в Азовское море, более 50 тысячам горожан отключили воду, в городе были закрыты детские и учебные заведения, а также больница.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter