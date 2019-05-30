Карпаты в Румынии завалило снегом: высота сугробов достигает шести метров

Мир

Румынские Карпаты в начале лета покрыты пятиметровым слоем снега. Дорожники очищают от сугробов автомобильную дорогу Трансфагарашань, которая проходит через горы и будет открыта для проезда с 1 июля.

«Представители управления дорог и мостов района Брашов говорят, что самое сложное — это поездка в район Балеа, где слой снега иногда превышает 5−6 метров и полон больших каменных обломков, снесенных лавиной в зимний период», — пишет портал Realitatea.

Трансфагарашань — популярный автомобильный маршрут в Румынии, который начинается в коммуне Брашов, региона Арджеш, недалеко от города Питешти, в направлении Куртеа-де-Арджеш, и заканчивается в Трансильвании у Сибиу и Брашов.

Дорога проходит через румынские Карпаты и открыта для проезда только в летний период.

Между тем, в северо-западной части Румынии прошли сильные ливни и аномальный град. Удару стихии подверглись уезды Мирсид, Кришени, Залэу и Бриакан. Град, размером с куриное яйцо, шел всего 15 минут. За это время он повредил большое количество автомобилей, посевов и зданий. За считанные минуты землю покрыло белым ковром из больших градин.

Напомним, в начале мая снег шел и в украинских Карпатах. Известные горнолыжные курорты Драгобрат и Буковель были белыми от снега. А на горе Поп Иван из-за налипания снега на деревьях и камнях не просматривались маркеры, которыми обозначаются туристические тропы.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter