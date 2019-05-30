Общество

Тюрьма за репост: оккупанты в Крыму будут судить правозащитницу за пост в Facebook

Крымскотатарскую активистку Лутфие Зудиеву, которую задержали в Джанкое российские силовики, вывезли в Симферополь и продержали несколько часов в «центре противодействия экстремизму». К Зудиевой долго не допускали адвоката, затем отпустили, но заставили явиться на судебное заседание 31 мая.

«Крымская солидарность» выяснила, что вменяют в вину Зудиевой российские силовики. Оказалось, что претензии касаются репоста в социальной сети Facebook, датированного апрелем 2014 года.

Лутфие Зудиева — активная участница судов над крымскими татарами и военнопленными украинскими моряками, пока их не вывезли в Москву. Задерживали правозащитницу по дороге с рынка, куда она приехала за продуктами.

Зудиева до аннексии Крыма руководила детским центром в Джанкое. После того, как полуостров был аннексирован Россией, Зудиева занялась общественной деятельностью. Ее знают как гражданского защитника в судах и активистку общественного объединения «Крымская солидарность».

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