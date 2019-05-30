Шоу-бизнес

Это очень напряженно: вся правда о проекте «Холостяк» (фото)

Уже девять лет подряд романтическое реалити «Холостяк» (СТБ) остается одним из самых популярных проектов на украинском телевидении. Продюсеры говорят, что каждую неделю программу смотрят шесть миллионов зрителей. Сразу после реалити они следят за беседой ведущей проекта «Как выйти замуж» Розой Аль-Намри с героинями эфиров. Эксклюзивное интервью с Розой Аль-Намри читайте на сайте 1 июня.

Тема финальной программы — «Вся правда про реалити». Участницы проекта признаются, какие комментарии задели их больше всего, и откровенно ответят на самые провокационные вопросы.

— Спецвыпуск пост-шоу всегда очень напряженный, — призналась «ФАКТАМ» Роза Аль-Намри. — Ко мне в гости приходят участницы реалити и, конечно, пара-победитель. Мы первыми узнаем, как сложилась их дальнейшая жизнь и остались ли они вместе.

*Победительница 9-го сезона Даша

Известно, что Холостяк девятого сезона Никита Добрынин объяснился в любви Даше Квитковой.

*Роза Аль-Намри

Пара появится в эфире. О том, как сложилась жизнь после проекта расскажут и многочисленные гости студии.

*Галина Присташ

Среди них Иракли Макацария и Алена Лесик, Дмитрий Черкасов и Галина Присташ.

Подробностями жизни после реалити поделятся также «холостячки» Анна Михненко, Марина Кищук, Наталия Мазур и Лиза Кузьминская.

*Финалистка 9-го сезона Лиля

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