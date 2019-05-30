- 10:26 Дом остался без крыши:появилось видео последствия урагана под Запорожьем
- 10:16 Есть перспектива: адвокат допустил возможность обмена Сущенко
- 10:15 Это очень напряженно: вся правда о проекте «Холостяк»
- 10:12 Курс доллара упал до уровня трехлетней давности: что будет дальше
- 10:10 С горки – в реанимацию: на аттракционе в Бердянске произошло серьезное ЧП с ребенком
- 09:59 Песня никому не известного рэпера побила рекорд знаменитого хита Despacito
- 09:56 «Вы все – никто»: в сети появилась запись выступления советника Зеленского перед «слугами народа» в Трускавце
- 09:56 Подвели каблуки: модель Playboy утопила в бассейне автомобиль Lamborghini
- 09:49 Нерентабельны даже продуктовые магазины: в сети показали свежее видео из оккупированной Горловки
- 09:29 Чистый сюрреализм: в США нашли щенка — копию Сальвадора Дали
- 09:25 Расстрел патрульных в Днепре: осужденный Пугачев оспаривает приговор
- 09:21 Зеленский назначил своим советником бывшего зама Кличко
Это очень напряженно: вся правда о проекте «Холостяк» (фото)
Уже девять лет подряд романтическое реалити «Холостяк» (СТБ) остается одним из самых популярных проектов на украинском телевидении. Продюсеры говорят, что каждую неделю программу смотрят шесть миллионов зрителей. Сразу после реалити они следят за беседой ведущей проекта «Как выйти замуж» Розой Аль-Намри с героинями эфиров. Эксклюзивное интервью с Розой Аль-Намри читайте на сайте 1 июня.
Тема финальной программы — «Вся правда про реалити». Участницы проекта признаются, какие комментарии задели их больше всего, и откровенно ответят на самые провокационные вопросы.
— Спецвыпуск пост-шоу всегда очень напряженный, — призналась «ФАКТАМ» Роза Аль-Намри. — Ко мне в гости приходят участницы реалити и, конечно, пара-победитель. Мы первыми узнаем, как сложилась их дальнейшая жизнь и остались ли они вместе.
*Победительница 9-го сезона Даша
Известно, что Холостяк девятого сезона Никита Добрынин объяснился в любви Даше Квитковой.
*Роза Аль-Намри
Пара появится в эфире. О том, как сложилась жизнь после проекта расскажут и многочисленные гости студии.
*Галина Присташ
Среди них Иракли Макацария и Алена Лесик, Дмитрий Черкасов и Галина Присташ.
Подробностями жизни после реалити поделятся также «холостячки» Анна Михненко, Марина Кищук, Наталия Мазур и Лиза Кузьминская.
*Финалистка 9-го сезона Лиля
Читайте также: «Я влюбился»: все подробности финала шоу «Холостяк»
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Вышла из бани и понеслась: крем для лица, крем для рук, крем для ног, крем для тела... Вопрос сына меня убил наповал: «Мама, а ты вообще зачем мылась?»...