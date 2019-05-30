Цуренко в двухдневном матче завоевала путевку в третий круг «Ролан Гаррос»

Спорт

Вторая ракетка Украины киевлянка Леся Цуренко, занимающая 27-ю строчку в мировом женском рейтинге, успешно преодолела второй круг на «Ролан Гаррос» — одном из четырех турниров серии «Большого шлема» с общим призовым фондом 42,66 миллионов евро.

Соперницей нашей соотечественницы, которая 30 мая отмечала свое 30-летие, была Александра Крунич из Сербии (76-я), с которой Леся ранее встречалась трижды на официальных турнирах. Дважды победа была за украинкой (в 2014-м в Ташкенте и в 2015-м в Москве), еще один раз успех праздновала сербка (в 2017-м в Гуанчжоу).

Первый сет остался за соперницей Цуренко, да и вторую партию наша соотечественница начала не очень хорошо, проиграв свою подачу. Но затем Леся смогла переломить ход встречи и сравняла счет по сетам. В решающей партии при счете 6:6 поединок был остановлен из-за наступления темноты и перенесен на 31 мая. В пятницу девушки вышли на корт, и борьба нервов продолжилась. В итоге, крепче они оказались у нашей теннисистки — итоговый счет 5:7, 7:5, 11:9 в пользу украинки.

За успешно преодоленный второй этап Цуренко заработала 143 тысячи евро призовых, и теперь ожидает встречи с третьей ракеткой мира Симоной Халеп из Румынии, которой проиграла во всех шести очных поединках.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Свитолина без борьбы вышла в третий раунд «Ролан Гаррос».

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