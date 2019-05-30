Бунт в одесской колонии: учреждение закрывают, заключенных «разбросают» по другим колониям

Украина

Южную исправительную колонию (№ 51), располагающуюся в Одессе, планируют законсервировать. Официальная версия — из-за разрушений, причиненных инфраструктуре взбунтовавшимися 27 мая заключенными.

Такую причину озвучил в четверг, 30 мая, на пресс-конференции начальник Южного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Министерства юстиции Александр Малахов.

«Нами действительно поданы на рассмотрение комиссии Министерства юстиции материалы относительно консервации учреждения… Сейчас мы ожидает рассмотрения вопроса в Минюсте», — заявил Малахов.

По его словам, это вызвано тем, что разрушения, вызванные действиями заключенных, сделали невозможным дальнейшее функционирование учреждения. В частности, серьезно повреждены дежурная часть, служебные кабинеты администрации, участок усиленного контроля, банно-прачечный комплекс и другие строения. При этом начальник управления не смог назвать сумму ущерба, сказав, что сейчас работает соответствующая комиссия.

Малахов пояснил, что осужденных из Южной колонии переведут в другие аналогичные учреждения. Он утверждает, что в вверенном ему межрегиональном управлении есть три колонии, в которых достаточно мест для размещения арестантов. В частности, в двух колониях в Николаевской области — Арбузинской (№ 83) и Вознесенской (№ 72), а также в Дарьевской исправительной колонии (№ 10) в Херсонской области.

При этом Малахов не исключает, что осужденных из колонии № 51 могут перевести и в учреждения, расположенные в других регионах Украины.

Отмечается, что ни один сотрудник одесского учреждения не останется без работы. Судьба законсервированной колонии и ее территории будет решаться отдельно.

Напомним, в ходе беспорядков пострадали 16 сотрудников колонии, двое из которых (из числа «приданных сил» из колонии № 14) сейчас в очень тяжелом состоянии. А вот информацию о побеге заключенных руководство учреждения категорически отрицает. Впрочем, как и то, что от заключенных поступали сообщения о травмах.

«Жалуются только на слабость и головную боль», — сообщила исполняющий обязанности начальника филиала Центра охраны здоровья ГКВС Украины Алина Фалис.

Напомним, Государственное бюро расследований начало досудебное расследование по факту служебной халатности работников Южной исправительной колонии.

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