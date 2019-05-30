Общество

В Киеве для пенсионеров по пятницам будут бесплатно показывать кино

Каждую пятницу, начиная с 31 мая, в столичном кинотеатре «Жовтень» для пожилых горожан будут бесплатно показывать фильмы. Это стало возможным в рамках проекта «Насыщенная жизнь», который внедряет благотворительный фонд Let's Help.

Как указывается на странице кинотеатра «Жовтень» в Facebook, во время кинопоказов будут транслировать как старые, так и новые фильмы со всего мира. При наличии пенсионного удостоверения киевляне смогут попасть на утренние сеансы с 10:00 до 12:00.

Информацию о репертуаре заведения и названии кинокартин можно узнать по телефону (044) 221−61−21.

А с 3 июня малообеспеченных одиноких жителей Печерского района, по решению районной комиссии, будут до конца года обеспечивать горячими обедами. Адрес благотворительной акции — улица Рогнединская, 4б.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что с марта подешевел социальный хлеб для владельцев «Карточки киевлянина». Такой покупатель может в день приобрести со скидкой одну единицу хлебной продукции: батон «Фирменный» (0,5 кг), «Фирменный украинский хлеб» (0,95 кг) или «Фирменный» хлеб пшеничный (0,65 кг). Все киоски «Киевхлеба» обеспечены терминалами «Ощадбанка», через которые проводится идентификация льгот владельцев электронных карточек. На чеке, выданном покупателю, будет указана его льготная скидка на хлеб (для неработающих пенсионеров, к примеру, она составляет 25 процентов).

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