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В Одесском аэропорту обнаружили более 50 несанкционированно установленных следящих устройств
В четверг, 30 мая, правоохранители пресекли канал утечки служебной информации в международном аэропорту «Одесса». Сотрудники прокуратуры области совместно со следователями и оперативными работниками регионального управления СБУ раскрыли противоправный канал утечки частной и служебной информации в аэропорту
Как выяснили правоохранительные ведомства, сотрудники фирмы, которые должны были обеспечивать программирование и обслуживание техники, на самом деле могли «записывать» всю внутреннюю служебную жизнь стратегического объекта инфраструктуры (аэропорта). При этом среди основных задач, поставленных перед предприятием, должна была стать защита информационных систем и эксплуатация камер видеонаблюдения.
«По данным следствия, фирма организовала длительное наблюдение и запись с более чем 50 устройств информации относительно служебных, хозяйственных вопросов деятельности объекта, строительства новой взлетной полосы», — сообщили в прокуратуре области.
Речь, в частности, о несанкционированном доступе к камерам наблюдения в рабочих кабинетах пограничников, таможенной зоне, функционированию кассы, бухгалтерии, помещений для личного ухода, кабинетов сотрудников международного аэропорта.
Также представители предприятия имели противоправный доступ к камерам зала официальных делегаций.
В прокуратуре подчеркнули, что законодательством Украины запрещено приобретение, сбыт и использование специальных средств негласного получения информации, получение которой легально возможно только на основании решения суда, в рамках санкционированных следственных действий в уголовном производстве.
Сейчас правоохранительные органы проверяют данные об утечке и торговле частными данными из аэропорта. Проводятся обыски в административных и служебных помещениях аэропорта, кабинетах предприятия, помещениях сотрудников упомянутой фирмы.
В прокуратуре добавили, что незаконное приобретение, сбыт или использование специальных технических средств получения информации является тяжким преступлением, за совершение которого предусмотрено до 7 лет лишения свободы (ч. 2 ст. 359 УК Украины).
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в воскресенье, 26 мая, в Одессе после сильного ливня часть некоторых улиц «ушла под воду», а на дорогах образовались самые настоящие реки. По словам местных жителей, в результате большого скопления воды наблюдались подтопления на Балковской, Вильямса, Семена Палия и других улицах Одессы.
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Одесса, рынок. Крупных размеров дама подходит к контейнеру с кофточками и спрашивает у продавца: — А что-нибудь веселенькое на меня есть? — Нет, мадам. Вас хочется... обнять и плакать.