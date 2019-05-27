Происшествия

Одесса ушла под воду: после ливня улицы города превратились в реки (фото, видео)

В воскресенье, 26 мая, в Одессе после сильного ливня часть некоторых улиц «ушла под воду», а на дорогах образовались самые настоящие реки.

Об этом пишет сайт 048.UA.

«Машины „проплывают“ по улице. Воды много. Будьте внимательны и осторожны. Потоп, видимо, результат прошедшего сегодня в городе дождя», — говорится в сообщении.

По словам местных жителей, в результате большого скопления воды наблюдались подтопления на Балковской, Вильямса, Семена Палия и других улицах Одессы.

А в районе Селекционного института дорога оказалась настолько залита ливневой водой, что машинам пришлось реально «переплывать» по ней.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Закарпатье и в Ивано-Франковской области из-за подтопления погибли два человека, в том числе один ребенок. Об этом сообщил на заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций вице-премьер-министр, министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко.

Кроме того, в результате неблагоприятных погодных условий в течение последней недели на территории Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Ривненской, Тернопольской, Хмельницкой и Черновицкой областей по оперативным данным частично подтоплены около 2 тыс. домов, более 7 тыс. 300 домохозяйств, 8 тыс. 800 га сельхозугодий в 162 населенных пунктах, размыто около 100 км покрытия автомобильных дорог, обесточены 197 и нарушено газоснабжение 2 населенных пунктов.

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