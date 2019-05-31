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Политика

За какие партии готовы голосовать украинцы на выборах в Раду: опубликован свежий рейтинг

8:29 31 мая 2019 159
выборы
Инф. «ФАКТОВ»

Среди украинских избирателей все больше тех, кто уже определился с политическими предпочтениями на выборах в Верховную Раду. Шансы преодолеть пятипроцентный проходной барьер есть у шести политических сил. Это показал опрос населения, проведенный Институтом социологических исследований «Основа».

Среди тех респондентов, кто уже определился с выбором, 37% готовы голосовать за партию «Слуга народа». Далее в рейтинге электоральных симпатий с небольшим отрывом (в пределах статпогрешности) разместились «Оппозиционная платформа», БПП Солидарность и «Батьківщина». Чуть отстают от четверки лидеров партия «Голос» Святослава Вакарчука и Радикальная партия.

рейтинг

Согласно данным опроса, более 22% респондентов еще не определились с выбором. Исследование проводилось 22−27 мая, опрошены 2500 респондентов, погрешность выборки составляет 2,2%.

Напомним, политсила «Слуга народа» стремится получить однопартийное большинство в новой Верховной Раде, а в дальнейшем сформировать лояльное правительство и сосредоточить власть в одних руках. Для этого была попытка протолкнуть через парламент закон о снижении проходного барьера на выборах в Раду с 5% до 3%. Тем не менее эти поправки депутаты даже не включили в повестку дня.

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