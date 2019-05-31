Трагедия в Будапеште: украинский капитан судна задержан полицией (фото)

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Вечером 30 мая венгерская полиция задержала капитана теплохода Viking Sigyn, столкнувшегося с туристическим прогулочным катером «Русалка» в Будапеште. Как уже сообщали «ФАКТЫ», прогулочное судно, построенное еще в 1949 году в СССР, после удара перевернулось и затонуло в течение семи секунд. На борту «Русалки» находились 35 человек — 33 туриста из Южной Кореи и два члена экипажа. Погибли семь человек. Еще 21 официально считается пропавшим без вести. Их поиски продолжаются.

Плавучий отель Viking Sigyn

Viking Sigyn получил при столкновении незначительные повреждения. Теплоход принадлежит швейцарской компании Viking River Cruises. Он относится к типу так называемых плавучих отелей. Удобные просторные каюты с балконами соответствуют по размерам и удобствам добротным гостиничным номерам. Такие суда совершают круизы по Дунаю, Рейну, Эльбе и некоторым другим европейским рекам. У компании отличная репутация.

Капитаном Viking Sigyn является гражданин Украины. Пока о нем известно немного. В сообщении венгерской полиции, размещенной на ее официальной странице в Twitter, указывается возраст капитана — 64 года, а также его имя — Юрий С.

Его допросили на следующее утро после столкновения судов на Дунае рядом со зданием венгерского парламента. Сначала Юрию не предъявляли никаких обвинений. Теперь его подозревают в халатности, которая привела к гибели людей.

На набережной Дуная рядом с венгерским парламентом люди зажгли свечи и положили живые цветы

Выжившие пассажиры «Русалки» рассказывают, что слишком поздно заметили приближавшийся к их катеру огромный теплоход. Уйти от столкновения команде прогулочного судна не представлялось возможным. Удар был очень сильным. Все, кто был на борту, тут же оказались в холодной воде. Ее температура вечером 29 мая составляла 10 градусов Цельсия. Выжившие также утверждают, что спасателей долго не было. Почему-то никто не сообщил сразу о столкновении.

В поисках пропавших без вести задействованы военные водолазы

Это подтверждают очевидцы трагедии. Так, один из пассажиров плавучего отеля рассказал журналистам, что люди на борту Viking Sigyn даже не почувствовали удара. «Мы сидели на балконе нашего номера и пили кофе, любуясь видами. И вдруг я увидел в воде двух женщин. Они кричали, взывая о помощи! Но никаких спасателей рядом не было», — заявил мужчина.

По некоторым данным, в полицию сообщил о столкновении судов на Дунае случайный прохожий. Только после этого прибыли спасатели. За это время сильное течение унесло оказавшихся в воде людей далеко от здания парламента. Например, тела трех человек нашли ниже по реке километрах в пяти от места трагического инцидента.

Выжившие подтвердили информацию о том, что команда «Русалки» не выдала никому из их группы спасательные жилеты. Одежда быстро намокла, от холода сводило руки и ноги. Даже те, кто умел плавать, не могли долго продержаться на поверхности…

Трагедия в Будапеште напомнила жителям Южной Кореи о гибели пассажиров парома «Севоль». Крушение судна произошло пять лет назад — 16 апреля 2014 года у юго-западного побережья Корейского полуострова. На борту находились 476 человек, в том числе 325 школьников и учителей. Спасти удалось только 172 человека. До сих пор причины гибели парома точно не установлены. Капитан судна отбывает пожизненное заключение. Суд признал его виновным в массовом убийстве.

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