- 9:12 Зеленскому предложили объявить войну России: сделано резонансное заявление
- 9:10 Войну затеяли, чтобы заработать денег и с той, и с другой стороны: главное из интервью Бориса Шефира
- 9:00 "Элитные" войска: Росгвардия снова опозорилась с нелепым захватом
- 8:57 Футбольную команду лишили выигранного кубка из-за непристойного празднования
- 8:29 За какие партии готовы голосовать украинцы на выборах в Раду: опубликован свежий рейтинг
- 8:25 Трагедия в Будапеште: украинский капитан судна задержан полицией
- 8:21 Из-за Меган Маркл принцы Уильям и Гарри не общались полгода, встречаясь лишь официально
- 8:01 Путин настолько неадекватен, что может бросить свои войска на Киев, — Константин Боровой
- 7:56 Где смотреть онлайн «Тоттенхэм» — «Ливерпуль»: расписание трансляций финала Лиги чемпионов
- 7:53 Может стать главным противником: озвучен интересный прогноз об отношениях Саакашвили с Зеленским
Футбольную команду лишили выигранного кубка из-за непристойного празднования (фото)
Юношеская сборная Южной Кореи по футболу, составленная из игроков не старше 18 лет, одержала победу на турнире Panda Cup, проходившем с 25 по 29 мая в китайском городе Чэнду. По завершению соревнований, которые проходят по круговой системе с участием четырех команд, лучший результат показала южнокорейская команда, выигравшая все три матча против Таиланда, Новой Зеландии и Китая с общей разницей мячей 9:1.
Получив заветный кубок из рук организаторов, футболисты начали праздновать прямо на поле и сделали фотографии на память, на одном из которых южнокорейский футболист водрузил ногу на кубок.
Снимок, опубликованный на страничке в Twitter с названием Shanghai Eye, вызвал бурную реакцию в Китае. Поведение юного игрока было названо варварским и вульгарным. Футбольная ассоциация Чэнду опубликовала заявление, в котором обвинила игроков Южной Кореи в серьезном оскорблении и заявила, что отберет трофей у победителей, что в итоге и было сделано.
Корейская футбольная ассоциация направила письмо с извинениями китайским коллегам, которые уже подали жалобу в Азиатскую футбольную конфедерацию. Позже в сети появились фото и видео, на которых игроки южнокорейской команды стоят со склоненными головами, а провинившийся футболист просит прощения за проступок.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что УЕФА оштрафовал наставника «Атлетико» за неприличный жест.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Не знаю, что хуже — то, что муж написал: «Давай расстанемся», или то, что через две минуты прислал другую sms-ку: «Извини, это не тебе»?