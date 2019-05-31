Футбольную команду лишили выигранного кубка из-за непристойного празднования (фото)

Спорт

Юношеская сборная Южной Кореи по футболу, составленная из игроков не старше 18 лет, одержала победу на турнире Panda Cup, проходившем с 25 по 29 мая в китайском городе Чэнду. По завершению соревнований, которые проходят по круговой системе с участием четырех команд, лучший результат показала южнокорейская команда, выигравшая все три матча против Таиланда, Новой Зеландии и Китая с общей разницей мячей 9:1.

Получив заветный кубок из рук организаторов, футболисты начали праздновать прямо на поле и сделали фотографии на память, на одном из которых южнокорейский футболист водрузил ногу на кубок.

Снимок, опубликованный на страничке в Twitter с названием Shanghai Eye, вызвал бурную реакцию в Китае. Поведение юного игрока было названо варварским и вульгарным. Футбольная ассоциация Чэнду опубликовала заявление, в котором обвинила игроков Южной Кореи в серьезном оскорблении и заявила, что отберет трофей у победителей, что в итоге и было сделано.

Корейская футбольная ассоциация направила письмо с извинениями китайским коллегам, которые уже подали жалобу в Азиатскую футбольную конфедерацию. Позже в сети появились фото и видео, на которых игроки южнокорейской команды стоят со склоненными головами, а провинившийся футболист просит прощения за проступок.

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