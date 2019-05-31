Зеленскому предложили объявить войну России: сделано резонансное заявление

Политика

Украинский президент Владимир Зеленский должен не надеяться помощь третьей силы в противостоянии России, а предъявить РФ ультиматум, прекратить торговлю с россиянами. Все свои проблемы Украина должна решать сама. На такой позиции настаивает оппозиционный российский политик и бизнесмен Константин Боровой, о чем и рассказал в интервью «ФАКТАМ».

Боровой советует руководству Украины не рассчитывать на помощь «условного Запада». Пока Украина сама не начнет сопротивляться, Запад не будет вмешиваться.

«Ожидание, что придет кто-то добрый и начнет таскать каштаны из огня, решать проблемы Украины, — условный Запад, Трамп, — это свидетельство беспечности. Украина свои проблемы может и должна решить сама… Пока новый президент не предъявит ультиматум России: либо вывод войск, либо объявление состояние войны, прекращается торговля, перекрываются все вентили, всех соседей призывают прекратить торговые отношения с Россией в связи с ее агрессивными действиями. Вот до тех пор пока Украина этого не сделает — все будет в этом стабильном статичном состоянии», — прогнозирует Боровой.

По мнению российского оппозиционера, сейчас Украине крайне важно решиться на радикальные шаги. «Необходимы серьезные, радикальные решения, которые принимают независимые государства, а не государства, которые пытаются выжить в дружеских отношениях с агрессором», — считает Боровой.

О том, как Украине воздействовать на Россию и на какие шаги может решиться Кремль, читайте в интервью Борового «ФАКТАМ» «Путин настолько неадекватен, что может бросить свои войска на Киев».

Напомним, ранее в Генштабе ВСУ прогнозировали, что Россия способна превратить войну на Донбассе в полномасштабную в течение часа.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter