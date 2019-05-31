- 9:32 Команду Зеленского уличили во лжи по поводу закрытых списков на выборах в Раду
- 9:25 Путина могут свергнуть в 2021 году, тогда же Украина получит шанс вернуть Крым, — известный астролог
- 9:22 «Тоттенхэм» — «Ливерпуль»: прогнозы букмекеров на решающий матч Лиги чемпионов
- 9:21 Джошуа — Руис: где смотреть чемпионский бой в супертяжелом весе
- 9:12 Зеленскому предложили объявить войну России: сделано резонансное заявление
- 9:10 Войну затеяли, чтобы заработать денег и с той, и с другой стороны: главное из интервью Бориса Шефира
- 9:00 "Элитные" войска: Росгвардия снова опозорилась с нелепым захватом
- 8:57 Футбольную команду лишили выигранного кубка из-за непристойного празднования
- 8:29 За какие партии готовы голосовать украинцы на выборах в Раду: опубликован свежий рейтинг
- 8:25 Трагедия в Будапеште: украинский капитан судна задержан полицией
Зеленскому предложили объявить войну России: сделано резонансное заявление
Украинский президент Владимир Зеленский должен не надеяться помощь третьей силы в противостоянии России, а предъявить РФ ультиматум, прекратить торговлю с россиянами. Все свои проблемы Украина должна решать сама. На такой позиции настаивает оппозиционный российский политик и бизнесмен Константин Боровой, о чем и рассказал в интервью «ФАКТАМ».
Боровой советует руководству Украины не рассчитывать на помощь «условного Запада». Пока Украина сама не начнет сопротивляться, Запад не будет вмешиваться.
«Ожидание, что придет кто-то добрый и начнет таскать каштаны из огня, решать проблемы Украины, — условный Запад, Трамп, — это свидетельство беспечности. Украина свои проблемы может и должна решить сама… Пока новый президент не предъявит ультиматум России: либо вывод войск, либо объявление состояние войны, прекращается торговля, перекрываются все вентили, всех соседей призывают прекратить торговые отношения с Россией в связи с ее агрессивными действиями. Вот до тех пор пока Украина этого не сделает — все будет в этом стабильном статичном состоянии», — прогнозирует Боровой.
По мнению российского оппозиционера, сейчас Украине крайне важно решиться на радикальные шаги. «Необходимы серьезные, радикальные решения, которые принимают независимые государства, а не государства, которые пытаются выжить в дружеских отношениях с агрессором», — считает Боровой.
О том, как Украине воздействовать на Россию и на какие шаги может решиться Кремль, читайте в интервью Борового «ФАКТАМ» «Путин настолько неадекватен, что может бросить свои войска на Киев».
Напомним, ранее в Генштабе ВСУ прогнозировали, что Россия способна превратить войну на Донбассе в полномасштабную в течение часа.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Как говорила тетя Циля, женщина была создана для того, чтобы мужик не умер от счастья.