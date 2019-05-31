Спорт

В очередь: игроки сборной Аргентины на тренировке фотографировались с Месси (видео)

Сборная Аргентины начала подготовку к финальному турниру Кубка Америки, который пройдет с 14 июня по 7 июля в Бразилии. К тренировкам с основным составом главный тренер «альби-селесте» Лионель Скалони привлекает футболистов молодежной сборной.

На первом занятии в расширенном составе произошел забавный случай. Телеканал TyC Sports запечатлел, как молодые игроки, получив возможность потренироваться вместе со своим звездным соотечественником Лионелем Месси, решили воспользоваться ситуацией и сделали несколько фотографий с футболистом каталонской «Барселоны» прямо на поле.

¡Los sparrings y su ídolo!

Los juveniles que están entrenando junto a la #SelecciónArgentina no perdieron la oportunidad de sacarse una foto con Messi, el mejor del mundo. pic.twitter.com/3ilP25svbR — TyC Sports (@TyCSports) 30 мая 2019 г.

Стоит отметить, что Лео никому не отказал и добродушно попозировал с каждым, как это зачастую происходит с толпами фанатов гениального нападающего по всему миру.

Отметим, что на Кубке Америки сборная Аргентины начнет свое выступление 16 июня матчем против Колумбии. Также «альби-селесте» на групповом этапе проведут игры против Парагвая (19 июня) и приглашенного вместе с Японией для участия в турнире Катара (23 июня). В четвертьфинал выйдут команды, занявшие первые и вторые места, а также две лучшие сборные, которые завершат групповой этап третьими.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Месси шестой раз в истории стал обладателем «Золотой бутсы» лучшему бомбардиру европейских чемпионатов.

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