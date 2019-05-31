Стиль жизни

Хаял Алекперов — дважды победитель «Битвы экстрасенсов», постоянный эксперт проекта «Следствие ведут экстрасенсы» (СТБ) уверен, что большая часть болезней возникает из-за стрессов и перенапряжения. Поэтому в начале лета советует почаще бывать на природе, а по возможности — взять короткий отпуск и уехать к морю. — Надо думать о своем здоровье и почаще переключаться на то, что вам нравится, — сказал в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» Хаял. — Дайте возможность организму восстановиться после зимы и дождливой весны, набравшись солнечной энергии.

Овны

В этом месяце строптивым Овнам не раз придется сдерживать свои амбиции, чтобы избегать конфликтов в рабочем коллективе. Но если постоянно проглатывать обиды и не высказывать претензии к окружающим, это чревато проблемами с горлом и связками. А потому старайтесь правильно сбрасывать отрицательные эмоции — займитесь любимым делом или хотя бы устраивайте небольшие прогулки перед сном. Уже через пару дней заметите, насколько вам станет легче. И, конечно же, старайтесь не переохлаждаться, чтобы избежать ларингитов, ангин или простудных заболеваний.

Тельцы

В этом месяце Тельцы могут почувствовать себя опустошенными. А все из-за нервного перенапряжения и скопившихся дел, которые не терпят отлагательства. Чтобы избежать нервного срыва или стресса, постарайтесь немного сбавить обороты, расслабиться и отдохнуть. Примите предложение развеяться с друзьями где-нибудь на природе, в кино, или же отправьтесь в небольшое путешествие. Это позволит вам переключиться и получить новый заряд сил и энергии на долгое время.

Близнецы

Близнецы в этом месяце столкнутся с новыми задачами, ответственность за которые может выбить их из колеи. Чтобы избежать возможных проблем с сердечно-сосудистой системой, старайтесь проще относиться как к своим ошибкам, так и к промахам окружающих. И, конечно же, не забывайте о здоровом сне и позитивных эмоциях, которые каждому из нас просто необходимы. А еще лучше — отправляйтесь в отпуск и насладитесь морем и солнцем.

Раки

Тяга представителей этого знака к самокопанию в этом месяце может стать причиной проблем с ЖКТ и разладов пищеварения. Потому старайтесь избегать экспериментов в питании и не переедайте. Но самое главное — звезды советуют Ракам чаще себя хвалить, пусть даже за совсем маленькие успехи. Помните о том, что самоедство еще никого не сделало лучше или успешнее.

Львы

Негативные эмоции — то, чего Львам вряд ли удастся избежать в этом месяце. Представители знака могут вспыхивать как спичка от малейшего несоответствия между их планами и действительностью. Чтобы предотвратить стресс, который в свою очередь, как правило, запускает проблемы с эндокринной системой, старайтесь вовремя переключаться на позитивную волну и правильно сбрасывайте эмоции. К примеру — займитесь спортом.

Девы

Июнь — отличное время для Дев, чтобы заняться своим здоровьем. Действия, направленные на укрепление иммунитета и лечение хронических заболеваний, будут иметь просто колоссальные шансы на успех. А потому не откладывайте поход к врачу — пройдите необходимую диагностику, профилактику и сделайте уверенный шаг в здоровое будущее!

Весы

Уже с начала июня Весы почувствуют прилив сил и энергии. Но легкомыслие, присущее представителям данного знака, может сыграть с ними злую шутку. Взявшись за множество дел одновременно, они имеют все шансы переоценить свои силы и не выдержать нагрузки. А отсюда — проблемы со спиной и суставами. Чтобы этого избежать, помните, что любая нагрузка работает в плюс, если она дозирована. Поэтому давайте своему организму возможность восстановиться, не загоняя его задачами.

Скорпионы

В этом месяце Скорпионы могут столкнуться с болезнями сердечно-сосудистой системы. Скорее всего, о себе дадут знать былые переживания и нервные срывы. Но у вас будет шанс исправить ситуацию и обойтись минимальными затратами в борьбе с недугом. Главное — вовремя признать тот факт, что вы плохо себя чувствуете и не откладывая нанести визит к специалисту.

Стрельцы

В июне у Стрельцов возможны обострения хронических заболеваний. Поэтому стоит очень внимательно отнестись к своему самочувствию. Постарайтесь вовремя заняться профилактикой, чтобы не испортить первый месяц лета плохим самочувствием и множественными походами по врачам.

Козероги

В этом месяце на Козерогов свалится немало новых и достаточно значимых задач, которые потребуют срочных решений. Для ответственных представителей данного знака это чревато головной болью, как в прямом, так и в переносном смыслах. Совет звезд — оставлять рабочие вопросы за стенами офиса и чаще отдыхать. Здоровый сон и встречи с друзьями в вашем случае — панацея от мигреней.

Водолеи

Начало июня — благоприятный период для Водолеев, чтобы объявить войну своим вредным привычкам и кардинально изменить жизнь. И если представители знака безотлагательно возьмутся за себя, то уже скоро сумеют достичь недюжинных успехов. К примеру, навсегда попрощаются с курением и начнут вести здоровый образ жизни.

Рыбы

Рыбам в этом месяце стоит быть аккуратнее в быту. Старайтесь спешить медленно и не хвататься за несколько дел одновременно. В противном случае есть большая вероятность травм. Конец месяца — отличный период для любых действий, направленных на очищение организма. И, кстати, июнь для вас — самое время перейти на правильное питание.

Ранее Хаял Алекперов в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» рассказал, чего ожидать в июне каждому из знаков зодиака и на какие события в жизни следует обратить особое внимание: Близнецов ждут перспективные знакомства, а Скорпионов — денежные потери: гороскоп на июнь.

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