У Лаврова заявили, что россияне не хотят безвиза с ЕС

Мир

Постпред РФ при Евросоюзе Владимир Чижов заявил, что введение безвизового режима между Россией и ЕС «не так уж и интересно российской общественности». Напомним, что после отмены виз украинцам в 2017 году в российских массмедиа разразилась настоящая истерика: украинский безвиз называли «унизительным», граждан пугали тем, что теперь в Украине нужно будет принимать беженцев из Сирии.

В интервью «Немецкой волне» Владимир Чижов заявил, что Россия вела переговоры о визовых упрощениях, которые были ратифицированы в 2007 году, и консультации по безвизу. «Раза, наверное, четыре мы подходили уже к ситуации, когда нельзя было сделать шаг вперед, чтобы не решить вопрос окончательно. И каждый раз Евросоюз откатывался назад», — заявил он и добавил, что это было «задолго до Украины».

«А сегодня, я свое личное мнение скажу, я не чувствую, что российская общественность так уж сильно стремится к безвизовому режиму с Евросоюзом», — заявил Чижов и, отвечая на вопрос Жанны Немцовой о том, откуда ему это известно, добавил: «Это мое внутреннее ощущение, если хотите».

Интересен тот факт, что внутреннее ощущение Владимира Чижова основано, в частности, на том, что российских граждан из стран ЕС часто выдают по запросу «третьих государств», чтобы привлечь к ответственности. Также, по его словам, кто хотел ездить в Европу, «уже эти визы получили».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в марте 2014 года Евросоюз остановил переговоры с Россией относительно упрощения визового режима и новом базовом соглашении. Такие решения приняты ЕС в связи с «грубым нарушением Россией территориальной целостности Украины».

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