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Путина свергнут: астролог назвала опасную для президента РФ дату
Президента России Владимира Путина могут устранить от власти еще до президентских выборов, которые должны состояться в 2024 году, но произойдет это не ранее 2021 года.
Такой прогноз в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» дала астропсихолог Валентина Виттрок. По ее словам, именно в это время к власти в России может прийти новый правитель, ориентированный на демократический курс, что поможет Украине вернуть свои территории.
«Владимира Путина могут, не дожидаясь очередных президентских выборов, отстранить от власти — на это указывает расположение Нептуна в его гороскопе. И вот тогда можно будет поднимать вопрос о возвращении в Украину оккупированных территорий», — отметила астропсихолог.
Наряду с этим, по словам Валентины Виттрок, в этот же период у России могут испортиться отношения с Китаем. «Известно, что население этой страны огромно, а территории для проживания не хватает, поэтому Китай будет претендовать на обширные российские земли — в основном в Сибири», — отметила она и добавила, что когда китайцы начнут «откусывать» от России кусочек за кусочком, ей будет не до Крыма.
«В Крым нужно постоянно вкладывать немалые средства — для россиян он станет чересчур обременительным. Вернуть Донбасс, думаю, будет проще, поскольку Россия не успела включить его в состав государства, как Крым», — резюмировала астропсихолог.
Полный текст интервью читайте на сайте «ФАКТОВ»: «Путина могут свергнуть в 2021 году, тогда же Украина получит шанс вернуть Крым».
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