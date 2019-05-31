Общество

1–2 июня в Киеве перекроют ряд дорог: с чем это связано

В Киеве 1−2 июня ( 12:00—22:00 ) в связи со Всеукраинской акцией «За семью и детей!» на сутки, начиная с полуночи 1 июня, ограничат/запретят движение всего транспорта на Крещатике (между Майданом Незалежности и улицей Прорезной). А на пешеходной части от Майдана Незалежности до Крещатика, 22 с 12:00 31 мая до 10:00 1 июня будут монтировать конструкции (их демонтируют с 22:00 2 июня до 12:00 3 июня).

Кроме того, 1 июня в Киеве пройдет Всеукраинский велодень (в 10:00 на Софийской площади, затем фестиваль продолжится в парке «Муромец»). Ожидается, что в акции примут участие 10 тысяч человек.

Движение автотранспорта полностью перекроют на участках:

с 10:30 до 13:00 — Почтовая площадь — Владимирский спуск — Европейская площадь — улица Крещатик;

— Почтовая площадь — Владимирский спуск — Европейская площадь — улица Крещатик; с 10:30 до 12:30 — Софийская площадь — улица Владимирская — улица Большая Житомирская — Михайловская площадь — Софийская площадь — улица Михайловская — Майдан Незалежности — улица Крещатик — Владимирский спуск — Почтовая площадь.

Объезд организован по схеме: Вознесенский спуск в направлении Подола, улицы Ярославов Вал, Бульварно-Кудрявская в направлении Бессарабской площади и бульвар Шевченко. Ограничение движения транспорта с 11:20 до 13:30 (без полного перекрытия) и выделение правой полосы для проезда велосипедистов предусмотрены по маршруту: Почтовая площадь, улица Набережно-Крещатикская, Гаванский мост, улица Набережно-Рыбальская, Северный мост, улица Трухановская, парк «Муромец» (финиш). Объезд — улица Электриков.

Отметим, что дорожники закончили средний ремонт на улице Светлой (Бортничи), хотя все еще ведутся работы (капитальное восстановление) на улицах Наталии Ужвий, Институтской, Генерала Наумова, Чернобыльской, Туполева и других.

Поскольку в Киеве традиционно проходят продуктовые ярмарки , в том числе 1 июня улицах Иорданской, С. Лифаря, а 2 июня — на улице Татарской, изменится ряд маршрутов общественного транспорта:

1 июня (суббота)

автобус № 61 будет курсировать по улицам Радунской, Градинской, Бальзака (четная сторона), Марины Цветаевой, проспекту В. Маяковского, улицам Сержа Лифаря, М. Закревского, Т. Драйзера, проспекту Г. Ватутина, Кибальчича, бульвару Перова, улицам Микитенко (в обратном направлении по улице Сулеймана Стальского), Радужной до ж/д платформы «Троещина»;

будет курсировать по улицам Радунской, Градинской, Бальзака (четная сторона), Марины Цветаевой, проспекту В. Маяковского, улицам Сержа Лифаря, М. Закревского, Т. Драйзера, проспекту Г. Ватутина, Кибальчича, бульвару Перова, улицам Микитенко (в обратном направлении по улице Сулеймана Стальского), Радужной до ж/д платформы «Троещина»; автобус № 98 — по улицам Радунской, Будищанской, Бальзака, Марины Цветаевой, проспекту В. Маяковского, улицам С. Лифаря, Пуховской до ТЭЦ-6;

— по улицам Радунской, Будищанской, Бальзака, Марины Цветаевой, проспекту В. Маяковского, улицам С. Лифаря, Пуховской до ТЭЦ-6; троллейбус № 34 — по улице Северной, проспекту Героев Сталинграда, улице Маршала Тимошенко, проспектам Героев Сталинграда, Степана Бандеры и обратно;

2 июня (воскресенье)

автобус № 31 проследует от станции метро «Политехнический институт» до улицы Отто Шмидта по действующей трассе, далее по улицам Отто Шмидта, Нагорной и снова по своей привычной схеме.

Напомним, что 8 июня по случаю Всеукраинского дня семьи и Международного дня защиты детей намечается шествие участников по бульвару Т. Шевченко, улицам Крещатик, М. Грушевского до площади Конституции (перед Верховной Радой). В период с 11:00 до 12:15 эти улицы при необходимости перекроют для транспорта. Колонну будут сопровождать 10 автомобилей, мероприятие завершится на площади Конституции в 15:00.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что 31 мая в Киеве было существенно затруднено движение на Южном мосту, на котором машина сбила лося: в сеть попало видео.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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