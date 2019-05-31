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Деньги

Доллар и евро стремительно дорожают: чего ждать в ближайшие дни

12:23 31 мая 2019 197
евродоллары
Сергей КУРГАН, «ФАКТЫ»

В Украине продолжают дорожать доллар и евро. За неделю стоимость американской валюты выросла на 57 копеек, а европейской — на 53 копейки, преодолев психологический барьер в 30 евро за гривню. В пятницу, 31 мая, Национальный банк Украины установил официальный курс доллара на отметке 26,87 грн, евро — 29,91 грн. При этом на межбанковском валютном рынке доллар покупают по 26,94 грн, а продают по 26,98 грн. Евро скупают по 30 грн, а продают по 30,05 грн.

«Утром в пятницу, 31 мая, валютный рынок пытается удержатся на достигнутых уровнях. Но есть достаточно сильная вероятность достижения отметки 27 грн за доллар. Главный раздражитель рынка — обсуждение возможности дефолта Украины среди внешних инвесторов. Они закладывают риски и пытаются закрыть свои краткосрочные позиции, опасаясь распространения слухов. И хотя, на наш взгляд, дефолта не будет, у украинских властей сейчас нет достаточной силы, чтобы доказать это нерезидентам и уменьшить панику. К движению подключились и внутренние спекулянты, которые играют против гривни.

На следующей неделе следим за уровнем 27 грн за доллар, при преодолении которого курс может направится в зону 27,3 грн за доллар, если спекулятивные настроения будут нарастать", — сообщил «ФАКТАМ» руководитель отдела аналитики компании Forex Club Андрей Шевчишин.

Стоит напомнить, что ранее негативное влияние на курс национальной валюты оказало заявление известного бизнесмена Игоря Коломойского о необходимости прекращения сотрудничества с МВФ и объявление Украиной дефолта. По мнению опрошенных «ФАКТАМИ» экспертов, первой реакцией на возможный дефолт станет резкий обвал курса национальной валюты. По оптимистическим прогнозам, за доллар придется платить 40−50 грн, а по пессимистическим — 100 грн.

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