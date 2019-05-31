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Появился первый тизер исторической драмы «Черный ворон» (видео)
Скоро в кинотеатрах Украины состоится премьера полнометражной исторической драмы «Черный ворон», снятой по мотивам одноименного романа-бестселлера Василия Шкляра. В сети появился первый тизер фильма.
Картина рассказывает историю жизни и любви Ивана по прозвищу Ворон, участника повстанческого движения времен Холодноярской республики. Он смело жертвует спокойствием и семейным уютом и начинает отчаянную борьбу за независимость родной земли, волю и будущее украинцев и собственной семьи.
Главную роль — Ивана — сыграл популярный украинский актер Тарас Цимбалюк. Роли его побратимов исполнили Павел Москаль (Вовкулака) и Азизбек Абдурашидов (Ходя). Главного антагониста — чекиста Евдокимова сыграл Андрей Мостренко, а еще одного отрицательного персонажа — Птицына на экранах исполнит Алексей Тритенко, на счету которого роли в таких исторических проектах, как «Круты 1918» и «Сувенир из Одессы». Народная артистка Украины Наталья Сумская исполнила в историческом фильме роль гадалки Явдохи.
Режиссером фильма выступил Тарас Ткаченко, сценарист — Тарас Антипович.
Напомним, фильм по роману Шкляра готовился несколько лет. Изначально его режиссером был Олег Туранский. Потом произошла замена команды.
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