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Шоу-бизнес

Появился первый тизер исторической драмы «Черный ворон» (видео)

13:06 31 мая 2019 38
Постер «Черный Ворон»
Лилия МУЗЫКА, «ФАКТЫ»

Скоро в кинотеатрах Украины состоится премьера полнометражной исторической драмы «Черный ворон», снятой по мотивам одноименного романа-бестселлера Василия Шкляра. В сети появился первый тизер фильма.

Картина рассказывает историю жизни и любви Ивана по прозвищу Ворон, участника повстанческого движения времен Холодноярской республики. Он смело жертвует спокойствием и семейным уютом и начинает отчаянную борьбу за независимость родной земли, волю и будущее украинцев и собственной семьи.

Главную роль — Ивана — сыграл популярный украинский актер Тарас Цимбалюк. Роли его побратимов исполнили Павел Москаль (Вовкулака) и Азизбек Абдурашидов (Ходя). Главного антагониста — чекиста Евдокимова сыграл Андрей Мостренко, а еще одного отрицательного персонажа — Птицына на экранах исполнит Алексей Тритенко, на счету которого роли в таких исторических проектах, как «Круты 1918» и «Сувенир из Одессы». Народная артистка Украины Наталья Сумская исполнила в историческом фильме роль гадалки Явдохи.

Режиссером фильма выступил Тарас Ткаченко, сценарист — Тарас Антипович.

Напомним, фильм по роману Шкляра готовился несколько лет. Изначально его режиссером был Олег Туранский. Потом произошла замена команды.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что канал HBO презентовал трейлер заключительной, пятой серии проекта о Чернобыле, которую назвали «Вечная память».

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