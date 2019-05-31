Июнь-2019: удачные и опасные даты

Общество

Первая половина июня хорошо подходит для работы, вторая — для отдыха. Астрологи говорят, что удача будет сопутствовать тем, кто любит работать и легко находит общий язык как с единомышленниками, так и с конкурентами. Это хорошее время для осуществления проекта, который долго откладывался. Отпуск, начавшийся в последней декаде месяца, позволит максимально расслабиться и восстановить силы.

О том, на какие дни стоит обратить особое внимание, в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» рассказала астропсихолог Валентина Виттрок.

3 июня. Месяц начнется с новолуния в 10:03 по Гринвичу (13:03 по киевскому времени) в 13-м — разрушительном — градусе Близнецов. Возможны упадок сил, моральный дискомфорт и переменчивость настроения.

5 июня. Транзитная Луна в своем «материнском» знаке Рака соединится с Меркурием. Солнце, несмотря на положительные близнецовские энергии, способствующие наполнению кошельков, вызовет чрезмерную чувствительность и впечатлительность. В это время могут пройти митинги в защиту семейных ценностей и прав детей, а также массовые народные гуляния. Юпитер, проходящий по Стрельцу, и Марс, проходящий по Раку, «позовут» домой эмигрантов, не нашедших счастья на чужбине.

7−8 июня. Транзитная Луна будет проходить по знаку Льва. Те, кто давно искал спонсоров для воплощения в жизнь многообещающего проекта, наконец-то могут рассчитывать на более чем щедрые пожертвования.

10 июня. С переходом в знак Близнецов планеты любви Венеры начинается период кокетства, флирта и бурных, но непродолжительных романов.

12 июня. Транзитная Луна в знаке Весов может стать причиной обострения хронических заболеваний и, как следствие, эмоционального дискомфорта — проще говоря, тоски.

15 июня. Противостояние Марса и Сатурна создаст на Земле травмоопасную ситуацию. Особенно это коснется тех, у кого личные планеты находятся в 20-х градусах так называемых кардинальных знаков — Козероге, Раке, Весах и Овне. Но и всем остальным лучше поберечься. Мужчин может накрыть чувство моральной и материальной несостоятельности, женщин — обеспокоенность за семью и детей. В народных массах возможно недовольство политикой правительства, что с большой долей вероятности приведет как к немногочисленным пикетам, так и многолюдными демонстрациям. Подобное соединение планет чревато природными катаклизмами, связанными с огнем, водой и горами. В этот день, даже на отдыхе, лучше находиться подальше от водоемов и не разжигать костры.

17 июня. Полнолуние в 8:32 по Гринвичу (5:32 по киевскому времени) в 26-м градусе Стрельца, в котором сейчас «гостит» управитель знака Юпитер, принесет желание опередить других, отхватить кусок пожирнее, что-то кому-то доказать. Стоит воспользоваться шансом и достичь поставленных целей.

18−19 июня. Транзитная Луна, зашедшая в знак Козерога, может испортить настроение, «окунув» в уныние. Важно не впадать в депрессию, а пережить два «ненастных» дня, зная, что вскоре небесная «погода» переменится, и оптимизм и хорошее настроение вернутся.

20−23 июня. Всего за три дня транзитная Луна успеет выйти из знака Козерога, пройти через знак Водолея и войти в знак Рыб. Дни обещают быть яркими, они принесут фейерверк самых разных событий, возможность пообщаться с интересными и влиятельными людьми и ожидание чудес (правда, никто не гарантирует, что они действительно произойдут).

Особое внимание нужно обратить на 21 июня — в этот день планета тайн и волшебства Нептун, который заставляет нас верить в сказки и показывает, как можно сказку сделать былью, начнет «пятиться» и пробудет в ретроградном движении до ноября.

Пожалуй, самыми главными иллюзиями, которые создает для нас Нептун, являются любовные: под его влиянием кто-то начинает верить в то, что влюблен, а кто-то — в то, что его любят. Узнать, соответствует ли это действительности, помогает ретроградный Нептун: можно сказать, что он снимает пелену с глаз, благодаря чему наше отношение к другим и их отношение к нам предстают в истинном свете. Более того, мы получаем возможность понять, в какой период своей жизни пошли не в ту сторону, что сделали не так, и не только провести «работу над ошибками», но и исправить их — очень важно не упустить этот шанс.

22 июня. С заходом Солнца в знак Рака начинается период, идеально подходящий для отпусков. Как известно, представители этого знака плавают только в чистой воде, поэтому с этого времени можно отправляться на берега озер, рек, морей и океанов, принимать солнечные ванны, наслаждаться купанием — в общем, получать удовольствие от лета в окружении родных и близких людей.

25−27 июня. Транзитная Луна будет проходить через активный и вспыльчивый знак Овна, поэтому звезды советуют не спешить с принятием важных решений, чтобы не наделать ошибок, свойственных этому периоду. Рекомендуется отменить любые хирургические операции, включая даже маникюр и педикюр.

28 июня. «Встреча» Луны с Ураном в знаке Тельца может привести к сбою компьютерных программ, отказу техники и аварийным ситуациям. Нужно проявить максимальную осторожность — по возможности, не отправляться в путешествия, не летать самолетами и не водить машину на большой скорости.

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