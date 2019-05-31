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В России изменили систему подсчета рейтинга Путина и он сразу вырос в два раза
В России социологи решили вопрос с рухнувшим рейтингом президента РФ Владимира Путина, изменив методологию опросов респондентов.
Как сообщает «Медуза», во Всероссийском центре изучения общественного мнения (ВЦИОМ), ранее задававшем россиянам открытый вопрос «Кому из политиков вы доверяете?», теперь добавили закрытый вопрос «Вы доверяете или не доверяете Владимиру Путину?» В результате такого изменения методологии рейтинг Путина вырос в два раза.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в январе текущего года, согласно последним социологическим опросам ВЦИОМ, показатели доверия российскому президенту упали до исторического минимума — Путину доверяют только 33,4% жителей РФ.
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