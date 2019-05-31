У Путина из-под ног уходит почва, рейтинг доверия катастрофически падает

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Рейтинг Путина неуклонно падает, ему верят уже менее трети россиян. Кремль фактически запретил социологам публиковать снижающиеся рейтинги доверия президенту РФ. Теперь можно оглашать только неизменно высокий электоральный рейтинг. Об этом пишет в Facebook известный журналист-международник Иван Яковина.

«Кремль попросил социологов разъяснить падение рейтинга доверия Путину. Новости с такими заголовками появились сегодня в российских СМИ, — пишет Иван Яковина. — Дело в том, что рейтинг доверия Путину неуклонно идет вниз. Ему верят уже менее трети россиян. При этом они же на вопрос «за кого будете голосовать?» на всякий случай отвечают «За Путина».

Но Кремль видит, что происходит на самом деле — из-под ног Путина уходит почва. Он остается висеть в воздухе.

Сегодняшнее заявление — это фактически требование не публиковать больше снижающихся рейтингов доверия президенту РФ. Теперь можно оглашать только неизменно высокий электоральный рейтинг.

История известная:

«Как царица отпрыгнёт,

Да как ручку замахнёт,

Да по зеркальцу как хлопнет,

Каблучком-то как притопнет…

«Ax ты, мерзкое стекло!

Это врешь ты мне на зло…» — иронизирует на своей странице в Facebook журналист-международник.

Ранее в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» российский политик и бизнесмен рассказал, как, по его мнению, Украина должна противостоять агрессору: Путин настолько неадекватен, что может бросить свои войска на Киев, — Константин Боровой.

А известный астропсихолог Валентина Виттрок, опираясь на положение планет, вновь предсказала, что Путина могут свергнуть в 2021 году, тогда же Украина получит шанс вернуть Крым.

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