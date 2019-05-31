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Поезд "Львов — Киев" попал под "обстрел": хулиганов ищут
Под Киевом хулиганы забросали камнями поезд сообщением «Львов — Киев», разбив лобовое стекло кабины машиниста и боковое стекло пассажирского вагона. Ранее правоохранители задержали группу подростков, которые были причастны к 18 инцидентам на железной дороге.
Как сообщает УНН, ЧП с поездом «Львов — Киев» произошло поздно вечером в четверг, 30 мая, на перегоне Сорочий Брод — Мотовиловка. К счастью, во время нападения хулиганов никто не пострадал. Об этом случае сообщили в полицию.
«Ориентировочные убытки „Укрзалізниці“ по замене лобового стекла кабины превышают 8 тысяч долларов. Для ремонта электропоезд отстраняется от работы на трое суток, что также нарушает технологический процесс эксплуатации поездов и добавляет убытков железной дороге», — говорится в сообщении.
По данным «Укрзалізниці», за прошлый год убытки от подобных ЧП, в которых были повреждены 124 лобовых стекол, составили порядка 1,5 млн грн. Только за пять месяцев текущего года было повреждено 47 стеклопакетов, а убытки, связанные с их заменой, составили около 700 тыс. грн.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в районе Кременчуга хулиганы бросали камни в поезд «Харьков — Одесса» и разбили окно в вагоне.
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