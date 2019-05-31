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Окончательный разрыв с Россией: Порошенко назвал свою цель на выборах в Раду
Обновленная партия Петра Порошенко идет в парламент, чтобы добиться полного и окончательного разрыва политики Украины и России. Украина должна следовать в Европу, и именно такой будет цель политсилы «Европейская солидарность». Об этом заявил Порошенко, возглавивший партию «ЕС» на съезде политсилы 31 мая.
«Украина в Европе — это смерть российского имперского проекта», — подчеркнул Порошенко. Он раскритиковал прозвучавшие в политикуме идеи вынести вопрос о примирении с Россией на референдум: «Представьте, что в 2014 году мы вместо того, чтобы защищать свою страну, проводили бы опросы, стоит ли нам защищаться».
Отдельно лидер партии «ЕС» объявил, что их политсила не собирается идти в оппозицию после выборов. «Мы не идем, чтобы быть в оппозиции. Мы идем брать власть и побеждать. Любые другие разговоры — дезертирство и будут оцениваться по законам военного времени», — пошутил Порошенко.
Кроме того, партия «ЕС» ставит себе целью не допустить узурпации власти командой нового президента. «Есть угроза чрезмерной концентрации власти. Совершенно очевидно, что нельзя отдавать власть в одни руки», — объяснил Порошенко.
Напомним, на съезде «Европейской солидарности» 31 мая было избрано руководство партии, будет утверждена программа политсилы. Также стало известно, что к партии примкнули новые политики.
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