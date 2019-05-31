В Киевском зоопарке поселились огромные японские карпы

Украина

Киевский зоопарк обновляется. Запланировано сменить расположение его главного входа. Из-за реконструкции зоопарк закрывать не стали, а решили обновлять его постепенно, преобразовывая один участок за другим. Реконструкция столичного зоопарка проводится в несколько этапов и займет 4−5 лет, чтобы за это время полностью изменить территорию зоопарка на площади 33 гектара.

А там, где раньше возле мостика плавали утки, гуси и лебеди, теперь будет рыбное озеро (объемом 2300 кубических метра, с глубокими ямами для зимовки рыб), а рядом с ним — смотровой амфитеатр с каскадом трибун. Появилась на воде и японская беседка, откуда можно будет наблюдать за жизнью водных обитателей. Как сообщается на странице зоопарка в Facebook, в обустроенное озеро запустили японских красочных карпов кои, чтобы они «протестировали» новые условия.

Справка. Карпы кои достигают метра в длину, могут весить 20—40 килограммов и живут до 30—35 лет. По рыбацким поверьям, вес карпа соответствует его возрасту. Цветные карпы впервые упоминаются в китайских рукописях IV веке н.э. В Японию рыб завезли из Китая монахи, а в Европу и Америку они попали лишь в 1950-х. Требуется приблизительно 30 лет, чтобы вывести новые породы таких карпов.

Вокруг озер разбили живописный парк с уникальными флористическими экземплярами, здесь много душистых трав и цветов. Перед карповым водоемом расположилось пеликанье озеро. На самом деле они не сообщаются между собой, хотя создается впечатление, что вода перетекает из одного водоема в другой. Водопад на рыбном озере функционирует благодаря подаче в него воды из собственного источника. Глубина подпитывающей скважины — 145 метров: вода очищается с помощью механических фильтров, ультрафиолета и возвращается снова в озеро. Благодаря прохождению воды через водопад и созданному поверхностному течению на пруду происходит усиленный газообмен. Циркуляция воды осуществляется с помощью биоплато. Эти вертикальные бетонные емкости с высаженными в них растениями расположены ниже водной поверхности. Внутри емкости биоплато — многослойные фильтры из керамзита и щебня. Система насосов позволяет пропускать воду через систему очищения биоплато, а ил оседает на дно озера. Кроме водопадов, фильтруют и насыщают воду кислородом также плавающие фонтаны-аэраторы.

Благодаря многослойной очистке воды в озере есть возможность содержать 250 трехлетних карпов. От первой партии рыб, поселившихся в красивом чистом водоеме, ожидают получить потомство.

По словам генерального директора зоопарка Кирилла Трантина, карпов Киеву подарили меценаты. Возле водоема обещают поставить автомат по продаже корма, чтобы все желающие могли покормить рыбок. Комплексы аэрации позволяют не только наполнять озера кислородом, но и сделать их незамерзающими.

В июле планируют не только открыть новый вход в зоопарк, но и представить универсальный вольер. А обновленные озера гости зоопарка могут оценить уже сейчас. В сентябре будут готовы отреставрированные скульптуры «Зубра» и «Львов», размещенные перед старым центральным входом. В бронзе первоначальную форму этих скульптур восстановят дочь Юрия Рубана (автора фигурных изображений животных) заслуженный художник Украины Александра Рубан и народный художник Украины Виктор Липовка.

Пока что центральный вход в зоопарк находится со стороны проспекта Победы. Ограждение поменяли еще в прошлом году, а из-за металлического забора видна фигура огромного жирафа, который будет встречать посетителей. Скульптуру смонтировали, ее цветовое решение выполнили по мотивам французской художницы украинского происхождения Сони Делоне. Она часто использовала яркие цвета, уверяя, что они напоминают ей краски детства и Украины.



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