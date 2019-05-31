Ольга Сумская показала трогательные фото с последнего звонка дочери

Шоу-бизнес

Известная украинская актриса Ольга Сумская, блеснувшая роскошным национальным нарядом на День вышиванки, показала трогательные фото с последнего звонка младшей дочери. 17-летняя Анна окончила столичную школу. Ольга с мужем Виталием Борисюком не могли пропустить такое важное событие. Они не только пришли поддержать выпускницу, а принимали в школьном празднике непосредственное участие. Знаменитая актриса стала ведущей мероприятия.

Несколько трогательных фото она опубликовала на своей странице в Instagram. В праздничный день Ольга с Виталием надели красивые национальные наряды. Анна предпочла белую блузу, стильный черный сарафан и модные массивные кроссовки.

«Волнующий день. Последний звонок! Прощай, родная школа! Поздравляем, Анечка, родная наша дочь, с окончанием 11-го класса! Спасибо нашим учителям», — написала Сумская под снимками.

Напомним, у Ольги также есть старшая дочь Антонина от первого брака с актером Евгением Паперным. Она живет в Москве с известным актером Владимиром Яглычем, пара воспитывает двухлетнюю дочь Еву.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что сын Потапа зачитал рэп на школьном выпускном.

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