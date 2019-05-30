Шоу-бизнес

Весь в отца: сын Потапа зачитал рэп на школьном выпускном (видео)

Пока Потап с молодой женой Настей Каменских наслаждается медовым месяцем в Турции, его сын от брака с Ириной Горовой закончил младшую младшую школу. Но это событие не прошло мимо шоумена. Он активно принимал участие в создании номера для школьного праздника и показал, что из этого получилось в сети.

10-летний Андрей с одноклассником зачитали рэп, в финале исполнив танец.

«Я рад, что вложил частичку себя в выступление сына и его друга! Они — большие молодцы!» — прокомментировал видео Алексей Потапенко.

Такой же ролик на своей странице опубликовала и мама мальчика, Ирина Горовая. «Мой любимый мальчик закончил начальную школу!!! Теперь @potapchiq взрослый?» — написала она под видео.

Звездным подписчикам видео с выступлением детей пришлось по душе. «Весь в папу! Потап готовит себе новую смену», — пишут в комментариях, а также отмечают, что мальчик внешне больше похож на маму.

Кстати, с Ириной Потап после развода сохранил дружеские отношения. Она гуляла на его свадьбе с Настей, причем, пришла в компании своего возлюбленного Евгения Артюхова.

Напомним, молодожены Потап и Настя отдыхают в одном из элитных отелей в Турции. Они больше не скрывают свои чувства и радуют поклонников романтичными фото.

Также «ФАКТЫ» писали о том, что Потап показал эксклюзивные кадры со свадьбы.

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