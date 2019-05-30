- 18:02 Зеленский встретился с родными узников Кремля и попавших в плен на Донбассе
- 17:57 В Одессе будут судить мужчину, добивавшего ногами тяжело травмированных в ДТП бойцов Нацгвардии
- 17:56 Украина – Нигерия: где смотреть онлайн матч ЧМ-2019 в Польше
- 17:45 Дело о прививке: Верховный суд подтвердил запрет на посещение детсада невакцинированному ребенку
- 17:41 Попытка госпереворота в Турции: более 100 военных приговорены к пожизненному заключению
- 17:39 Весь в отца: сын Потапа зачитал рэп на школьном выпускном
- 17:26 Пентагон запретил сотрудничество с Россией в освоении космоса
- 16:55 Пил водку прямо за рулем: на Луганщине неадекватный водитель устроил гонки с полицией
- 16:53 Канцлером Австрии впервые в истории страны назначена женщина
- 16:37 У экс-начальника одесской полиции генерала Головина проводят обыски: что об этом известно
Весь в отца: сын Потапа зачитал рэп на школьном выпускном (видео)
Пока Потап с молодой женой Настей Каменских наслаждается медовым месяцем в Турции, его сын от брака с Ириной Горовой закончил младшую младшую школу. Но это событие не прошло мимо шоумена. Он активно принимал участие в создании номера для школьного праздника и показал, что из этого получилось в сети.
10-летний Андрей с одноклассником зачитали рэп, в финале исполнив танец.
«Я рад, что вложил частичку себя в выступление сына и его друга! Они — большие молодцы!» — прокомментировал видео Алексей Потапенко.
Такой же ролик на своей странице опубликовала и мама мальчика, Ирина Горовая. «Мой любимый мальчик закончил начальную школу!!! Теперь @potapchiq взрослый?» — написала она под видео.
Звездным подписчикам видео с выступлением детей пришлось по душе. «Весь в папу! Потап готовит себе новую смену», — пишут в комментариях, а также отмечают, что мальчик внешне больше похож на маму.
Кстати, с Ириной Потап после развода сохранил дружеские отношения. Она гуляла на его свадьбе с Настей, причем, пришла в компании своего возлюбленного Евгения Артюхова.
Напомним, молодожены Потап и Настя отдыхают в одном из элитных отелей в Турции. Они больше не скрывают свои чувства и радуют поклонников романтичными фото.
Также «ФАКТЫ» писали о том, что Потап показал эксклюзивные кадры со свадьбы.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Одесская семья: – Софа, прошу тебя, не устраивай новую сцену! В моем возрасте уже нет сил мириться по несколько раз за вечер!