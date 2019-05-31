Украина

В Венгрии заявили о начале "культурной экспансии" в Закарпатье: на программу выделяют миллионы евро

Правительство Венгрии выделяет 2,5 миллиарда форинтов (более 7,5 млн евро) на широкомасштабную программу поддержки венгерской культуры в Закарпатье. Напомним, в последнее время в Закарпатье стало меньше приверженцев автономии региона.

В венгерской программе, в частности речь идет об обновлении зданий культурного наследия, а также проведение театрально-музыкальных программ высокого уровня. Об этом на пресс-конференции в Будапеште заявил уполномоченный венгерского министра, ответственный за развитие сотрудничества между областью Саболч-Сатмар-Берег и Закарпатьем Иштван Грежа.

«На Закарпатье мы планируем привозить большие импрезы и спектакли только высокого художественного уровня, что часто невозможно в неприспособленных и давно забытых гигантских домах культуры», — цитирует Грежа Мukachevo.net.

Сообщается, что на первом этапе планируется реконструкция Венгерского национального театра в Берегово, где уже этой осенью разместится также культурный центр имени Шари Федак. По словам Иштвана Грежи, дальше начнется поддержка учреждений культуры по всему Закарпатью.

Также будет завершена реконструкция домов в Шаланках и Пейтерфолво. Основная часть программы начнется в 2020 году и продлится еще два года.

По словам Грежи, венгерское правительство готово поддержать не только закарпатских венгров, а также представителей всех национальностей Закарпатья.

Напомним, ранее лидер партии «Йоббик» Томаш Шнайдер (Венгрия) заявил о необходимости создания в украинском Закарпатье «венгерской автономии, независимой от Киева». В Украине считают заявление Шнайдера новым планом Кремля по аналогии с Донбассом.

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