- 17:18 Свитолина уступила на «Ролан Гаррос» экс-первой ракетке мира
- 17:16 Известная украинская турфирма предупредила о массовой задержке авиарейсов
- 17:10 Найден новый «самый сердитый кот в мире»: забавные фото
- 17:06 Дочь Юлии Началовой будет жить в новой семье
- 16:59 Зеленский подчистил СБУ: уволены ключевые фигуры
- 16:58 Зеленский уволил главу Госпогранслужбы
- 16:37 В Венгрии заявили о начале "культурной экспансии" в Закарпатье: на программу выделяют миллионы евро
- 16:35 Кровавая драма в Швейцарии: неизвестный застрелил заложниц
- 16:27 "Поиск ответов сильно затянулся": Порошенко попенял Зеленскому на его молчание по ключевым вопросам
- 16:27 Ольга Сумская показала трогательные фото с последнего звонка дочери
- 16:27 Аэропорты Николая II и княгини Ольги: Путин присвоил имена известных людей воздушным гаваням России
В Венгрии заявили о начале "культурной экспансии" в Закарпатье: на программу выделяют миллионы евро
Правительство Венгрии выделяет 2,5 миллиарда форинтов (более 7,5 млн евро) на широкомасштабную программу поддержки венгерской культуры в Закарпатье. Напомним, в последнее время в Закарпатье стало меньше приверженцев автономии региона.
В венгерской программе, в частности речь идет об обновлении зданий культурного наследия, а также проведение театрально-музыкальных программ высокого уровня. Об этом на пресс-конференции в Будапеште заявил уполномоченный венгерского министра, ответственный за развитие сотрудничества между областью Саболч-Сатмар-Берег и Закарпатьем Иштван Грежа.
«На Закарпатье мы планируем привозить большие импрезы и спектакли только высокого художественного уровня, что часто невозможно в неприспособленных и давно забытых гигантских домах культуры», — цитирует Грежа Мukachevo.net.
Сообщается, что на первом этапе планируется реконструкция Венгерского национального театра в Берегово, где уже этой осенью разместится также культурный центр имени Шари Федак. По словам Иштвана Грежи, дальше начнется поддержка учреждений культуры по всему Закарпатью.
Также будет завершена реконструкция домов в Шаланках и Пейтерфолво. Основная часть программы начнется в 2020 году и продлится еще два года.
По словам Грежи, венгерское правительство готово поддержать не только закарпатских венгров, а также представителей всех национальностей Закарпатья.
Напомним, ранее лидер партии «Йоббик» Томаш Шнайдер (Венгрия) заявил о необходимости создания в украинском Закарпатье «венгерской автономии, независимой от Киева». В Украине считают заявление Шнайдера новым планом Кремля по аналогии с Донбассом.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Пятилетняя девочка приходит в новом розовом платье в детский сад. Воспитательница ее спрашивает: — Кто тебе такое красивое платье купил? Ребенок с гордостью отвечает: — Наревела!