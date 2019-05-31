Найден новый «самый сердитый кот в мире»: забавные фото

Мир

После смерти знаменитой кошки Соус Тардар, известной в интернете, как Grumpy Cat («Сердитая кошка») и заработавшей для своей хозяйки 100 миллионов долларов, пользователи сети обнаружили другого претендента на звание самой угрюмой кошки в мире. Вернее, как сообщает издание Metro, это персидский кот по кличке Луи, который проживает в городе Остин (американский штат Техас).

У шестилетнего Луи постоянно раздраженное выражение морды, но его 26-летняя хозяйка Мишель Алексис уверяет, что на самом деле это милейшее животное с игривым характером, которое любит ласку. Правда, он недолюбливает кошку Моне, которая также проживает у Мишель. «Когда мы завели Моне, она была котенком, а Луи — взрослым котом, тем не менее она издевалась над ним два месяца подряд», — говорит хозяйка. Сейчас животные привыкли друг к другу, хотя Моне продолжает командовать бедным Луи.

Луи, Мишель и Моне

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